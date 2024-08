Dica: onde vejo os candidatos registrados nas Eleições 2024?

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

As eleições municipais de 2024 estão marcadas para os dias 6 (1º turno) e 27 de outubro (eventual 2º turno). E para quem tem vontade de pesquisar os candidatos que já estão registrados, existe uma plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A consulta pode ser feita no DivulgaCandContas, plataforma que reúne informações detalhadas sobre as pessoas que disputarão a preferência do eleitorado na votação de outubro.

>>>Clique aqui para acessar a plataforma DivulgaCandContas

Esses e outros dados podem ser consultados na plataforma do DivulgaCandContas, que é atualizada a cada 30 minutos. Na página inicial da plataforma, já é possível conferir:

>quantitativo de pedidos de registro de candidatura para prefeito, vice-prefeito e vereador;

>atas das convenções partidárias realizadas por cada agremiação;

>limite de gastos de campanha e contratação de pessoal por estado, município e cargo;

>ranking de doadores e fornecedores, entre outros tópicos.