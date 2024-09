"Nunca foi tão fácil pedir o voto", diz prefeito Bruno Reis

Bruno reiterou a convicção de que, caso reeleito, fará um segundo mandato ainda melhor - Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), apontou neste sábado,24, a presença expressiva da gestão municipal por toda a cidade, com realizações espalhadas pelos quatro cantos da capital baiana.



"Onde vocês chegarem nessa cidade, vai ter a marca do nosso trabalho. Hoje de manhã fui em Pernambués, depois em Fazenda Coutos, no Acupe de Brotas....onde a gente chega, está lá a marca do nosso trabalho. Então, nunca foi tão fácil pedir o voto como nessa eleição", afirmou o prefeito a apoiadores, durante agenda de campanha.



Leia mais

>> Sem catracas, VLT de Salvador terá multa alta para quem não pagar

"Quero que vocês saiam daqui hoje de cabeça erguida, com muita vibração e vontade para pedir voto pra gente. Pra garantirmos que essa cidade avance cada vez mais", acrescentou.



Bruno Reis destacou que tanto ele quanto a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), também candidata à reeleição, são conhecidos pelo trabalho e pela agenda propositiva, por terem o que apresentar e por dizerem o que vão continuar fazendo por Salvador na campanha.



"Se tem uma coisa que vocês podem fazer, é chegar em qualquer lugar de cabeça erguida. Não vai ter ninguém pra falar nada de mim ou de Ana, porque a gente só faz o bem. A gente não tá preocupado com a vida dos outros, não tira nada de ninguém, não faz mal a ninguém. Somos pessoas de fé; cuidamos da nossa vida e do nosso trabalho", pontuou.



O prefeito ainda ressaltou a importância de ter aliados no Legislativo municipal, ao pedir o voto também para os candidatos a vereador e vereadora da sua base política.



Leia mais

>> Davi Brito comemora aniversário aos beijos com novo affair; veja fotos

"Podemos ir além e realizar sonhos ainda maiores do que já realizamos. Mas ninguém faz nada sozinho. Tudo é time, equipe, grupo. Não adianta só o prefeito ser a melhor pessoa do mundo, querer fazer as coisas, ter as melhores ideias e intenções. Se a Câmara não quiser, não faz nada. Então eu preciso ter na Câmara gente que pense como eu penso, que queira o melhor para a cidade, seja preparado e vá pra lá representar as pessoas que mais precisam", defendeu.



Bruno reiterou a convicção de que, caso reeleito, fará um segundo mandato ainda melhor, em função da experiência adquirida nos últimos quatro anos e das circunstâncias mais favoráveis no momento.



Leia mais

>> Saiba quem é a mulher que foi vista beijando Davi Brito em lancha

"Mesmo com a pandemia e as adversidades, fizemos um primeiro mandato muito bom. Mas tenho certeza absoluta, até por ser muito mais preparado hoje e conhecer essa cidade ainda mais, que eu e Ana faremos um segundo mandato muito melhor do que o primeiro", afirmou.