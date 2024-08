Eslane diz que mulheres mais afetadas com falta de política públicas

Declaração foi dada em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio ATARDE FM - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Candidata à Prefeitura de Salvador, Eslane Paixão (UP) afirmou que as mulheres da capital baiana são as que mais sofrem com a falta de política pública na cidade. A declaração foi dada em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio ATARDE FM, na manhã desta segunda-feira, 19.



Leia mais

>> “Esquerda não é o que está aí no poder”, diz Eslane Paixão sobre o PT

“Nós somos as mais afetadas, que mais sofrem com a questão da violência na nossa cidade, porque a gente sabe o que é sair de casa com medo, porque infelizmente a gente pode ser abusada, pode ser violentada na próxima esquina e não tem política pública, não tem segurança para essas mulheres, meninas, estudantes”, disse.



Além de apontar a falta de segurança, Eslane também citou o transporte público de Salvador como um problema para as mulheres e lamentou que a política seja ‘fechada’ para os homens.



Leia mais

>> “Capitalismo visa o lucro acima da vida”, critica candidata a prefeita

“Nós, mulheres, não estamos nos espaços de poder e a gente não é consultada, inclusive, para as decisões da cidade, porque as políticas públicas não chegam para nós”, criticou.