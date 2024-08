“Capitalismo visa o lucro acima da vida”, critica candidata a prefeita

Eslane Paixão durante entrevista ao Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A candidata da Unidade Popular (UP) à prefeitura de Salvador, Eslane Paixão, defendeu durante entrevista nesta segunda-feira, 19, ao programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, a retomada de uma “política do povo para o povo” em Salvador. Segundo ela, seu partido tem tentado construir uma relação com a população a partir das periferias das grandes cidades.

“Para nós, da Unidade Popular, é muito importante esse crescimento e essa visibilidade que a gente vem tendo no país. E nós estamos trabalhando nas periferias, nas nossas bases, com os movimentos populares, porque a gente sabe o quanto é importante a gente dialogar com a população e mostrar que existe um novo tipo de política”, afirmou Eslane Paixão.

“Aliás, um novo tipo, não. Melhor: estamos resgatando um tipo de política que historicamente vem sendo abandonada, que é a política do povo para o povo; daqueles que, de fato, têm um compromisso com a história, com o social, com a vida das pessoas”, acrescentou a candidata.

Eslane, que é a única mulher candidata à prefeitura de Salvador, também aproveitou o espaço para fazer uma crítica ao sistema capitalista, que, na visão dela, faz com que a política popular seja abandonada até por setores da esquerda.

“Infelizmente, isso [a política do povo para o povo] tem sido deixado de lado, fruto dos interesses de um sistema capitalista, que só visa o lucro, acima da vida, e, para isso, se utiliza também da política, para poder perpetuar uma ideia de que só quem pode estar nos espaços de poder são as pessoas que estão com o poder aquisitivo e econômico nas mãos”, disparou Eslane.

