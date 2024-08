Candidata à prefeitura, Eslane Paixão concede entrevista em A TARDE FM

Convidada do quadro estará ao vivo a partir das 8h - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), encerra, nesta segunda-feira, 19, a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Salvador nas eleições municipais de 2024. A última convidada do quadro será Eslane Paixão (UP), que estará ao vivo a partir das 8h.



Leia mais

>> Candidato à prefeitura, Bruno Reis concede entrevista em A TARDE FM; assista ao vivo

O Isso é Bahia recebeu, na segunda, 12, o atual prefeito, Bruno Reis (União Brasil) e na terça, 13, o candidato Kleber Rosa (PSOL), Geraldo Jr., na quarta, 14, Victor Marinho (PSTU), na quinta, 15, e Giovani Damico (PCB), na sexta, 16, para apresentar os seus respectivos programas de governo, propostas, valores e visões de forma clara e direta ao público.



A conversa será dirigida pelo diretor da rádio, Jefferson Beltrão, e pelo jornalista Ernesto Marques. Além de contar com a participação do comentarista político e jornalista de A TARDE, Levi Vasconcelos.



Leia mais

>> Candidato à prefeitura, Kleber Rosa concede entrevista em A TARDE FM; assista ao vivo

As entrevistas serão veiculadas dentro do Isso é Bahia e nas redes do Grupo A TARDE, com repercussão nos Portais A TARDE e Massa! e impressos do Grupo. As entrevistas poderão ser vistas ao vivo no site atardefm.com.br. Os leitores também poderão acompanhar as entrevistas no Youtube da A TARDE FM.





Assista: