Em São Caetano, Bruno Reis anuncia novo mercado popular

Bruno Reis pretende implantar no bairro um novo mercado para dar mais conforto para ambulantes que comercializam seus produtos e para a população - Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), participou de um evento político em São Caetano neste domingo, 25, e citou investimentos que a região recebeu ao longo dos últimos anos. Ele anunciou ainda que, se for reeleito, ampliará ainda mais as ações com a construção de um novo mercado popular e obras de contenção de encostas, entre outras.

Bruno Reis destacou que, em sua gestão, 87% dos investimentos da Prefeitura são para as regiões mais carentes da cidade. Nos últimos anos, São Caetano recebeu diversas ações da gestão municipal, a exemplo de obras de contenção de encostas na Ladeira do Cacau (Rua Engenheiro Austricliano) e na Rua Nova do Camurugipe, garantindo proteção para centenas de famílias.



Leia mais

>> Inep aplica neste domingo provas do Encceja e do Revalida

Na lista de ações também estão a requalificação de escolas e unidades de saúde, além de mais de 1,2 mil casas reformadas pelo programa Morar Melhor, que já soma mais de 50 mil imóveis de famílias em situação de vulnerabilidade beneficiados.



Além disso, a está em fase de implantação uma unidade da Academia Salvador, que oferece aulas gratuitas de ginástica para a população, uma arena de gramado sintético.



Leia mais

>> Bebê de sete meses é morta a facadas no Centro Histórico de Salvador

Caso seja reeleito, Bruno Reis pretende implantar no bairro um novo mercado para dar mais conforto para ambulantes que comercializam seus produtos e para a população. No seu plano de governo, o prefeito também propõe a implantação de um novo CAPS III, além de obras de contenção de encostas.



“Hoje estamos muito mais preparados, mais experientes, com mais condições de garantir que nossa cidade siga se transformando, construindo juntos uma cidade cada vez melhor. Ainda temos muitos sonhos para tirar do papel. Podemos hoje realizar sonhos ainda maiores, podemos ir muito mais além. Podem ter certeza, com os recursos garantidos, com a prefeitura já arrumada, nós vamos seguir transformando essa cidade”, afirmou o prefeito.

Leia mais

>> Estação Lauro de Freitas do metrô fica distante e governo muda planos

Em São Caetano, ele participou de um evento do vereador e candidato à reeleição George Reis, conhecido como Gordinho da Favela (PP), ao lado da vice-prefeita e postulante à reeleição Ana Paula Matos (PDT), do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) e do presidente municipal do PP, Cacá Leão (PP).