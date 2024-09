Candidatos a prefeito recebem doações milionárias na Bahia

Três candidatos passam a casa dos milhões em doações de campanha - Foto: Divulgação | Ascom

Três candidatos já ultrapassaram a casa dos milhões em doações de campanha nos cinco principais colégios eleitorais da Bahia, desde o dia 16 de agosto: Bruno Reis (União Brasil), candidato em Salvador; Flávio Matos (União Brasil), em Camaçari; e Zé Neto (PT), em Feira de Santana.

Bruno Reis lidera o ranking, de acordo com dados disponíveis no DivulgaCand, com R$ 11 milhões recebidos. Do valor, R$ 10 milhões foram doados pelo diretório nacional do União Brasil, seu partido, enquanto R$ 1 milhão foi doado pelo PDT, partido da sua vice, Ana Paula Matos. Ainda na capital, Kleber Rosa foi o segundo candidato que mais recebeu doações, acumulando R$ 805.136,75: R$ 800.000,00 da direção nacional do Psol, sua sigla, e outros R$ 5.136,75 de doações pessoais.

Também na lista de doações milionárias, vem o presidente da Câmara Municipal de Camaçari, Flávio Matos, que recebeu R$ 2.087.760,00 até o momento. Da quantia doada para sua campanha, R$ 1.877.760,00 é oriundo da direção nacional do seu partido, o União Brasil, outros R$ 200 mil foram doados pelo Cidadania, que faz parte da sua coligação, e R$ 10 mil de doações efetuadas por pessoas físicas.

Na mesma cidade, mas longe das cifras milionárias, Luiz Caetano aparece em segundo, com R$ 108 mil doados. Da quantia, R$ 88 mil vem de pessoas físicas, enquanto o próprio candidato petista doou R$ 20 mil para sua campanha.

Fechando o ranking das doações milionárias, está Zé Neto, novamente candidato a prefeito de Feira de Santana. O petista recebeu R$ 1.383.232,39, sendo R$ 1.340.232,39 da direção nacional do PT, e R$ 43 mil do seu bolso.

Ainda na segunda maior cidade do estado, José Ronaldo (União Brasil), que tenta o quinto mandato como prefeito, acumulou R$ 145 mil em doações de campanha. Do valor, R$ 125 mil foram doados pelo PSDB. O candidato também doou R$ 20 mil, de acordo com dados do DivulgaCand.

Em Vitória da Conquista, terceiro maior colégio eleitoral do estado, Waldenor Pereira (PT) é o candidato que recebeu a maior quantia em doações até o momento: R$ 635.439,38. Do valor, R$ 618.439,38 vem do diretório nacional do PT; outros 10 mil do próprio candidato; e R$ 7 mil de outros doadores.

Candidata à reeleição em Conquista, a prefeita Sheila Lemos (União Brasil) recebeu acumula R$ 62.500,00 de doações. Maior parte do valor, entretanto, vem da própria postulante (R$ 12 mil), e do seu vice, Angelo Calmon (R$ 40 mil). Os demais R$ 10.500,00 são doações de colaboradores.

Em Lauro de Freitas, quinto maior colégio eleitoral da Bahia, Antônio Rosalvo é o candidato que recebeu a maior quantia em doações: R$ 592.244,62. Desse valor, R$ 492.244,62 vieram da direção nacional do PT, e outros R$ 100 mil de doadores voluntários.

Débora Regis (União Brasil) tem R$ 20 mil doados para a sua campanha. A doação, entretanto, veio do bolso da candidata de oposição.

O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 6 de outubro. Já o segundo turno ocorre no dia 27 do mesmo mês.