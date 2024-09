Desenvolvimento Social: veja o que seu candidato pensa sobre o tema

O dia para escolher o novo prefeito de Salvador se aproxima e com ele, a responsabilidade de gerir uma cidade com grandes problemas e nuances só aumenta - Foto: Divulgação/TSE

O dia para escolher o novo prefeito de Salvador se aproxima e a responsabilidade de gerir uma cidade com grandes problemas e nuances só aumenta a cada dia para os postulantes ao comando do Palácio Thomé de Souza.

Para que você, eleitor soteropolitano, possa estar por dentro do que os candidatos ao pleito deste ano prometem para Salvador, o Portal A TARDE preparou um breve resumo voltado ao eixo “desenvolvimento social”, que engloba os principais problemas sociais da capital baiana e a esperança de um futuro melhor para todas as classes sociais.

Os candidatos Bruno Reis (União Brasil), Geraldo Júnior (MDB), Kleber Rosa (PSOL), que são os três principais candidatos com tempo de TV e Rádio, possuem mais destaque, mas também há um resumo dos demais postulantes.

Confira abaixo cada ponto defendido pelos prefeituráveis em relação ao tema.



Bruno Reis (União Brasil)

Começando por Bruno Reis, candidato à reeleição, seu plano de governo contém 159 páginas, e traz nele uma série de propostas para o desenvolvimento social em Salvador, organizadas em torno de sete eixos estratégicos. As principais propostas visam promover a equidade social, combater a pobreza e a desigualdade, e melhorar a qualidade de vida da população.

No eixo desenvolvimento social, as propostas abrangem áreas como proteção social, assistência social, segurança alimentar, igualdade racial, direitos LGBTQIA+, políticas para mulheres, jovens, crianças e idosos, saúde e educação, tendo alguns destaques abaixo:

Eixos Estratégicos:

Proteção Social: Ampliação de programas como o Vida Nova, criação de centros especializados e oferta de cursos profissionalizantes.

Assistência Social: Criação de novos serviços para pessoas com deficiência, idosos e migrantes.

Segurança Alimentar: Criação de diretoria específica e ampliação de programas existentes.

Populações Vulneráveis: Foco em pessoas em situação de rua, com deficiência e idosas, com programas de habitação, inclusão digital e centros especializados.

Igualdade Racial: Ampliação do programa Salvador Capital Afro e promoção do turismo étnico-afro.

Saúde: Fortalecimento do SUS, construção de novas unidades de saúde e investimento em tecnologia.

Educação: Expansão do ensino infantil, aprimoramento da gestão escolar e investimento em programas como o PDDES.

Destaques

Vida Nova: Ampliação do programa com foco em cursos profissionalizantes, aluguel social e kit móveis.

Centros Especializados: Criação de centros para pessoas com TEA, com deficiência e para idosos.

Inclusão Digital: Programa Conecta Sênior para inclusão digital de idosos e plataforma digital Selo Acessível.

Turismo Étnico-Afro: Desenvolvimento do turismo étnico-afro como forma de promover a igualdade racial.

Fortalecimento do SUS: Construção de novas unidades de saúde e investimento em tecnologia.

Expansão do Ensino Infantil: Construção de novas creches e pré-escolas.

Em resumo, o plano de governo de Bruno Reis para o desenvolvimento social em Salvador apresenta um conjunto de propostas que visam:

Ampliar a cobertura de programas sociais: Atingindo um maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Fortalecer a rede de proteção social: Com a criação de novos serviços e a ampliação dos existentes.

Promover a inclusão social: Através de ações que visam a qualificação profissional, a geração de renda e a acessibilidade.

Combater as desigualdades: Com foco em grupos específicos como pessoas com deficiência, idosos, mulheres, negros e LGBTQIA+.

Melhorar a qualidade de vida da população: Através de investimentos em saúde, educação e infraestrutura.

As propostas completas de Bruno Reis podem ser encontradas no plano de governo de Bruno Reis, disponível na plataforma Divulgacand do TSE.



Geraldo Júnior (MDB)

O Programa de Governo Participativo, do candidato Geraldo Júnior, possui 66 páginas e apresenta um plano abrangente para o desenvolvimento social em Salvador, abarcando uma variedade de áreas e grupos sociais.

O plano vai além de simplesmente listar propostas, buscando conectar cada ação a um eixo estratégico maior, voltado ao compromisso com a construção de uma cidade mais justa, inclusiva e com melhor qualidade de vida para todos os cidadãos. Dentre os pontos podemos destacar os listados abaixo:

Eixos Estratégicos

Saúde: Fortalecimento do SUS, expansão da Atenção Primária, qualificação dos serviços e ampliação do acesso a redes especializadas.

Educação: Modelo inovador com escolas de tempo integral, melhoria do IDEB, inclusão de novos conteúdos e educação inclusiva.

Combate à Pobreza e Desigualdade: Reforma urbana, qualificação do SUAS, fortalecimento do Cadastro Único, ampliação de programas de transferência de renda e programa "Salvador Sem Fome".

Inclusão Social e Direitos Humanos

Igualdade Racial: Políticas de combate ao racismo institucional, valorização da cultura negra e fortalecimento do Estatuto Municipal da Igualdade Racial.

Direitos LGBTQIAPN+: Capacitação de professores, atendimento humanizado nos serviços de saúde e criação de centros de referência.

Defesa das Mulheres: Programas para fortalecer a presença de mulheres em cargos de liderança, ampliação do acesso a creches e combate à violência de gênero.

Políticas para Jovens: Programas de primeiro emprego, ampliação do acesso à educação profissional e qualificação.

Atenção à População Idosa: Fortalecimento das ILPIs, garantia de acessibilidade e criação de centros de convivência.

Em resumo, o plano de governo de Geraldo Júnior para o desenvolvimento social em Salvador apresenta um conjunto de propostas que visam:

Construir uma cidade mais justa e inclusiva: Através de políticas que combatem a desigualdade e promovem a igualdade de oportunidades.

Melhorar a qualidade de vida da população: Com investimentos em saúde, educação e assistência social.

Fortalecer os serviços públicos: Qualificando a gestão e ampliando o acesso aos serviços.

Promover a participação social: Conectando cada ação a um eixo estratégico maior e buscando a construção de um plano participativo.

Este resumo tem como objetivo apresentar de forma concisa as principais propostas de Geraldo Júnior para o desenvolvimento social em Salvador. Para uma análise mais detalhada, recomenda-se a leitura completa do plano de governo. O documento completo está disponível na plataforma Divulgacand do TSE.

Kleber Rosa (PSOL)

O candidato Kleber Rosa traz em seu plano de governo, denominado "A voz de Salvador", o desenvolvimento social como um eixo central, com propostas abrangentes que visam promover a justiça social, a igualdade racial, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar da população.

O programa reconhece o racismo estrutural e a exclusão sócio racial como problemas históricos que permeiam as estruturas sociais e impedem o desenvolvimento pleno da cidade. A partir dessa constatação, Kleber Rosa propõe ações em diversas áreas, com foco na população negra, pobre e historicamente marginalizada.

Justiça Social

Assistência Social: O programa propõe uma reorganização dos serviços socioassistenciais, com base na tipificação nacional do SUAS, buscando ampliar o acesso da população aos serviços e garantir a qualidade do atendimento. As propostas incluem a ampliação do número de CRAS e CREAS, a criação de programas de reinserção social para egressos do sistema prisional e socioeducativo, e a promoção de concurso público para assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais da área.

Economia, Trabalho, Emprego e Renda: O programa defende a necessidade de combater a precarização do trabalho, reduzir as desigualdades sociais e promover o empreendedorismo, especialmente entre os mais vulneráveis. As propostas incluem o apoio à economia solidária e a formação de cooperativas, a criação de uma plataforma municipal de transporte por aplicativo com melhores condições de trabalho, a erradicação do trabalho infantil e análogo à escravidão, e a valorização do funcionalismo público, com a garantia de direitos trabalhistas.

Igualdade Racial:

Promoção da Igualdade Racial: O programa reconhece a necessidade de políticas públicas específicas para promover a igualdade racial e combater o racismo em todas as suas formas. As propostas incluem o cumprimento da Lei de Cotas para afrodescendentes em concursos públicos, a criação de programas de incentivo à preservação da cultura e memória dos povos e comunidades tradicionais, e a garantia de tratamento digno e respeitoso nos cemitérios públicos para as práticas fúnebres das religiões de matriz africana.

Combate à Pobreza: O programa destaca a necessidade de combater o desemprego e a pobreza, que afetam de forma desproporcional a população negra.

Saúde da População Negra: O programa propõe ações para garantir a saúde da população negra, reconhecendo as suas especificidades e vulnerabilidades.

Inclusão Social:

Pessoas com Deficiência: O programa defende a construção de uma cidade mais acessível e inclusiva para as pessoas com deficiência, garantindo o cumprimento da legislação e a promoção da igualdade de oportunidades.



LGBTQIAPN+: O programa reconhece a necessidade de garantir os direitos da população LGBTQIAPN+ e combater a violência e discriminação que este grupo enfrenta.



Mulheres: O programa se compromete a desenvolver políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. As propostas incluem a criação de programas de apoio às trabalhadoras autônomas, a promoção de campanhas de combate à violência de gênero e a garantia de acesso a serviços de saúde específicos para mulheres, incluindo saúde reprodutiva e atendimento humanizado às vítimas de violência.

Segurança Alimentar: O programa busca promover a segurança alimentar e nutricional da população através de ações que incentivam a produção e o consumo de alimentos saudáveis e acessíveis.



Bem-Estar da População

Cultura: O programa reconhece a importância da cultura para o desenvolvimento social e o bem-estar da população. As propostas incluem garantir o acesso à cultura como um direito de todos os cidadãos.

Esporte e Lazer: O programa defende a democratização do acesso ao esporte e lazer como direito social e ferramenta de transformação social.



O programa de governo apresentado por Kleber demonstra um compromisso com a construção de uma cidade mais justa, inclusiva, sustentável e com melhor qualidade de vida para todos os seus habitantes. As propostas apresentadas, se implementadas de forma efetiva, têm o potencial de transformar a realidade social de Salvador, combatendo as desigualdades históricas e promovendo o bem-estar de toda a população. O documento do candidato do PSOL está disponível na plataforma Divulgacand, do TSE.



Eslane Paixão (UP)

As principais propostas para o desenvolvimento social de Salvador, segundo o Programa de Governo da Unidade Popular (UP), encabeçada por Eslane Paxão, focam em áreas como: Transporte Público, Moradia, Saúde, Educação, Cultura e Lazer e Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, bem como o apoio à Juventude e a participação popular



Estas são apenas algumas das propostas do Programa de Governo da Unidade Popular (confira aqui) para o desenvolvimento social de Salvador.



Giovani Damico (PCB)

Intitulado “21 PONTOS PARA SALVADOR MUDAR: Construindo o Poder Popular”, o plano de governo de Giovani Damico propõe uma série de medidas para transformar a cidade.

Com foco na classe trabalhadora e na transformação social de Salvador, os principais pontos para o desenvolvimento social da cidade, segundo o programa, são: Mobilidade Urbana, Trabalho, Segurança e Moradia, Revitalização do Centro Histórico, Questão Ambiental e Saneamento, Cultura e Turismo, Educação e Saúde.

O programa destaca a importância da participação popular na construção e implementação dessas propostas, buscando uma transformação social profunda em Salvador e pode ser conferido aqui.



Victor Marinho (PSTU)

O documento "UM PROGRAMA SOCIALISTA PARA SALVADOR" apresenta o programa do PSTU para as eleições municipais de Salvador. O programa defende a construção de uma cidade mais justa e igualitária, com foco em direitos sociais e em políticas públicas para os trabalhadores e o povo pobre, bem comoo fim das desigualdades sociais construídas pelo sistema capitalista. (Veja aqui)



O candidato do Partido da Causa Operária (PCO), Silvano Alves, teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral.