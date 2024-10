Zé Ronaldo vira alvo da Polícia Federal após acusação de fake news

Zé Ronaldo (União Brasil), está entre as quatro pessoas as quais são acusadas por suposta disseminação de informações falsas Zé Ronaldo, está entre as quatro pessoas as quais são acusadas por suposta disseminação de informações falsas - Foto: Camila Souza | Ag A TARDE

O candidato a prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), está entre as quatro pessoas as quais são acusadas por suposta disseminação de informações falsas, conhecidas como fake news, com o intuito de prejudicar a imagem do concorrente Zé Neto (PT) na disputa pela prefeitura de Feira de Santana. O Ministério Público Eleitoral da Bahia remeteu à Polícia Federal uma representação criminal contra os quatro citados.

A Coligação "Pra Fazer o Futuro Acontecer", do candidato Zé Neto, apresentou denúncia formal ao Ministério Público Eleitoral, citando que José Ronaldo, bem como o candidato a vice-prefeito, Pablo Roberto e o blogueiro Augusto Ferreira e Sidney Costa dos Santos estariam utilizando o aplicativo de mensagens WhatsApp para propagar notícias falsas e discursos de ódio. De acordo com a coligação, a prática tem o objetivo de manchar a imagem do candidato adversário.

De acordo com o parecer do Ministério Público, o promotor eleitoral Anselmo Lima Pereira solicitou a instauração de um inquérito policial para investigar as alegações. O documento mostra que o conteúdo das mensagens falsas foi registrado e anexado à representação, corroborando as acusações feitas pela coligação.

A legislação eleitoral brasileira prevê que a Polícia Federal tem a responsabilidade de conduzir investigações relacionadas a crimes eleitorais, e, portanto, o Ministério Público solicitou que a representação fosse encaminhada à autoridade Policial Federal em Feira de Santana para a abertura de uma investigação preliminar.

A investigação vai seguir o curso, e novas informações devem vir à tona nos próximos dias, à medida que as autoridades competentes analisam as evidências apresentadas, com implicações na campanha eleitoral em Feira de Santana.

Em nota, a assessoria de José Ronaldo afirmou não ter qualquer relação com o vídeo divulgado e reafirmou o compromisso "com a verdade e o respeito ao processo eleitoral".

Confira a nota na íntegra:

Em resposta à representação envolvendo o nome de José Ronaldo (União Brasil), esclarecemos que o candidato não tem qualquer vínculo com as alegações feitas. A notícia-crime apresentada faz referência a um vídeo divulgado em redes sociais, no qual o senhor Sidney Costa dos Santos, conhecido como Magal, faz denúncias sobre as operações de blitz em Feira de Santana, sugerindo que Zé Neto (PT) seria o responsável pelas operações de guincho e pelas blitzes.

O conteúdo mencionado, no entanto, não tem nenhuma relação com José Ronaldo e, até o momento, não foi apresentada qualquer prova que o conecte aos fatos alegados. Além de José Ronaldo, foi mencionado na representação Pablo Roberto (PSDB), candidato a vice-prefeito, ambos sem qualquer evidência que sustente as acusações.

A promotoria solicitou que o caso seja encaminhado para apuração da Polícia Federal, mas não há nenhum indicativo de envolvimento de José Ronaldo e Pablo Roberto com as informações disseminadas. Reafirmamos o compromisso com a verdade e o respeito ao processo eleitoral, e aguardamos o andamento das investigações com total tranquilidade.