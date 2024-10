Sem show de Kannário, ambulantes mandam recado a Zé Ronaldo: "Vai tomar lapada"

Zé Ronaldo - Foto: Divulgação

Depois de articular o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, que integra sua Coligação, para impedir o Show do Cantor Igor Kannário, no sábado (28), no Circuito Cultural Feira EnCena, o candidato do União, Zé Ronaldo, virou alvo da revolta dos ambulantes, que acumularam prejuízo com o cancelamento da festa, e da população que lotou a Avenida Ayrton Senna, em Feira de Santana, em que o artista se apresentaria ontem à noite.

Além de protestos no local contra o ex-prefeito, uma chuva de críticas tomou conta das redes sociais contra o aliado do prefeito Colbert Martins, que promove shows em várias localidades da cidade com o Oh Polêmico, artista que apoia o candidato da situação na disputa eleitoral.

"As pessoas saíram revoltadas, os ambulantes foram pra vender suas mercadorias e voltaram pra casa de bolso puro e com isso todo seu estoque de volta. Perversidade com a única intenção de prejudicar o povo!!", desabafou Henrik Britto.

"Coitado dos ambulantes que investiram seu dinheiro pra ganhar um trocado, agora tomou foi prejuízo", completou Paulinha.

"Muitos pais de famílias que se dedicaram para está ali vendendo sua cerveja, lanches e etc pra está levando o alimento para sua casa teve seu investimento perdido. Quem se prejudica é o cidadão que está ali tentando o alimento", observou outro internauta.

"Me deu uma tristeza vê aqueles ambulantes, tiram de onde não tem para conseguir uma renda extra e de repente a festa foi cancelada", escreveu Rose Paixão.

"Por que a justiça não cancela o Polêmico também? José Ronaldo vai tomar lapada, está desesperado. A população vai dar o troco dia 6", observou João Mercadinho.

"Polêmico fez showmício no Bairro Gabriela sexta-feira, aí pode?", indagou Glênio Som. "E amanhã vai ter Oh Polêmico no George Américo", completou Flávio Sousa, que se solidarizou com os ambulantes.

"Colocou (sic) sua guia pra vender, pra ter renda extra.. lamentável (a ação de Zé Ronaldo)".

"Não querendo defender ninguém, porque odeio política, agora por que ontem teve show do Polêmico e outras duas bandas aqui nos conjuntos?", questionou Glaucia Gall Monteiro.

"Engraçado é que o show do Polêmico teve, e ninguém fez nada, ainda no mesmo período eleitoral que fez um show para Zé Ronaldo. Todos caladinhos" afirmou Maurício Mota.

"Polêmico fazendo 10 shows em menos de 30 dias é cultura. Podia pelo menos ser artista local, né Zé Ronaldo", ironizou George Neves.

"Oh Polêmico tá fazendo Show no Subaé pra José Ronaldo pode?", questionou Edy Cavaco.

"Se acabou completamente, isso só mostra o quanto o coronelismo de José Ronaldo é forte aqui em Feira. Essa ação judicial foi um tiro no próprio pé", refletiu Felipe Cerqueira.

Selma Brito concluiu: "Zé Ronaldo deu um tiro no próprio pé. Eu estava do lado de pessoas que votavam nele, tava lá pra curtir e outros que estavam para vender sua mercadoria, saíram revoltados, xingando, e dizendo que com essa atitude ele perdeu o voto".