Vice-líder de Jerônimo declara apoio a adversária do PT em Lauro

Roberto Carlos anunciou apoio a Débora em Lauro de Freitas - Foto: Reprodução

O deputado estadual e vice-líder do governador Jerônimo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Roberto Carlos (PV), declarou apoio à candidata a prefeita de Lauro de Freitas Débora Régis (União Brasil). O parlamentar é da Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT-PCdoB-PV, que lançou Rosalvo (PT) como candidato no município da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

“Eu sou do time de Lula, sou vice-líder do governador Jerônimo Rodrigues, mas reconheço que melhor para Lauro de Freitas é Débora, pelo seu passado, pela sua competência, pelo seu comprometimento com a população. Por isso que eu digo: é 44 na cabeça, no coração e nas urnas. Estamos juntos”, afirmou.

O deputado ainda destacou que é preciso votar com responsabilidade. “Dia 6 de outubro está se aproximando e é preciso votar com responsabilidade, porque é o futuro da nossa cidade que está em jogo”, destacou.

Presidente do PT em Lauro

A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, estará na Bahia, nesta terça-feira, 1° e quarta-feira, 2, para participar dos atos de campanha dos candidatos petistas a prefeito na Bahia.

Na quarta, a presidente do PT nacional, que será acompanhada pelo líder do PT baiano, Éden Valadares, estará nas caminhadas de Luiz Caetano, às 10 horas, no Centro de Camaçari, e de Rosalvo, às 16 horas, no bairro de Itinga.