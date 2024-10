Jerônimo diz que pendências da BYD serão quitadas pelo governo federal

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O embarque do ministro da Casa Civil, Rui Costa, à China deve sacramentar a implantação definitiva da fabricante de carros elétricos chinesa BYD no município de Camaçari, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS). No local, a expectativa é que a empresa gere mais de 20 mil empregos, conforme afirmou o governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta quinta-feira, 17.

Em discurso, o chefe do Executivo disse que os custos pendentes para a instalação da nova unidade serão bancado pelo governo federal e mandou um recado para os chineses.

“Lula ligou para o Rui garantindo que estava faltando uma virada de chave e o Lula fez essa virada de chave e garantiu, pode dizer aí, ministro Rui Costa (Casa Civil), a senhora Stela que o que estiver dependente do governo federal ele [Lula] assumiu para que possam ser gerados aqui 20 a 30 mil empregos”, declarou.

A cidade que disputa o segundo turno eleitoral com o nome do ex-secretário de Relações Institucionais (Serin), Luiz Caetano, recebe nesta noite um evento com o presidente Lula (PT) que reforça apoio ao nome do correligionário.

Com isso, o governador também associou o petista às bandeiras do partido, a exemplo do “combate à fome”. “Camaçari [terá] um projeto com mais empregos, projeto para juventude e para cultura”, acrescentou Jerônimo, ao falar sobre Caetano.