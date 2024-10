Lídice fala sobre 2º turno em Camaçari e faz balanço das eleições

Lídice comenta jogo político em Camaçari - Foto: Zeca Ribeira | Câmara dos Deputados

Presente na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Camaçari, nesta quinta-feira, 17, a deputada federal e presidente estadual do PSB, Lídice da Mata, classificou como "normal" o empenho do grupo governista para conquistar o município, que pela primeira vez terá segundo turno, com a candidatura de Luiz Caetano (PT).

Lídice mencionou o fato de que Camaçari é uma das principais economias do estado, e frisou que é natural que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e seu grupo queiram acompanhar o crescimento da cidade com a chegada da montadora BYD, fruto da atuação do gestor petista.

"Camaçari é uma das principais cidades do estado, a cidade que abriga a BYD, que foi um esforço do governo do Estado de trazer, viabilizar. Então, é normal que o governo queira acompanhar a presença da BYD aqui, sua capacidade de gerar emprego, qualificação para a população, que esse seu esforço possa ter resultado também na eleição para prefeito de Camaçari, para que os esforços possam ser concentrados e o povo possa aproximar ao máximo esse tipo de investimento", pontuou ao Portal A TARDE.

"Na hora que você tem um prefeito que é do mesmo lado do governador, com esse nível de investimento que o governo tem feito em Camaçari, as políticas públicas fluem mais rápido", defendeu a deputada baiana.

Lídice ainda fez um balanço do saldo das eleições municipais na Bahia. Para a parlamentar, o cenário é positivo para o bloco governista, que saiu com a maioria das cidades.

"A avaliação positiva, ganhamos mais de 300 cidade em 417. Perdemos em algumas que já não estavam com a gente, ganhamos outras, como é o caso de Juazeiro", afirmou a deputada.