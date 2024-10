"Ele não teve participação folclórica", diz Lídice sobre Geraldo Jr.

Deputada Lídice da Mata, coordenadora da campanha de Geraldo Jr. (MDB) - Foto: Reprodução | YouTube

A deputada federal Lídice da Mata (PSB), coordenadora da campanha do candidato Geraldo Jr. (MDB), fez uma avaliação sobre a participação do emedebista no pleito e negou que a candidatura dele possa ser considerada “folclórica”.

“Eu não acho que ele teve uma participação folclórica. Mas, sim, correta, de denúncia. Ele demonstrou problemas reais de Salvador. [...]. Ele denunciou a situação dos transportes e de saúde de Salvador. [...]. Com dificuldades dentro do cenário que estava mostrando”, disse a parlamentar, em conversa com o Grupo A TARDE neste domingo, 6.

“O candidato Geraldo Jr., além de ser candidato do grupo adversário, ele foi um candidato persoalizado pelo prefeito e o ex-prefeito que tentou colocar nele o carimbo de traição. [...], era necessário para ele uma vingança contra Geraldo", acrescentou.

Leia mais

>> Eleitores do Rotary lamentam não chegarem a tempo para votação

>> Eleições são encerradas em todo o país; começa apuração dos votos

>>TSE recebe 5,7 mil denúncias de irregularidades durante votação

A parlamentar ainda diz estar “confiante na vitória” dos demais municípios baianos. “Estou muito confiante que o governo terá vitórias nas cidades baianas”, disse.

As urnas eleitorais estão sendo apuradas nesta noite, quando definirá os próximos prefeitos e vereadores.

Assista ao vivo