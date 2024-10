PT de Lula e PL de Bolsonaro duelam em duas capitais no 2º turno

PL e PT duelam em duas capitais no segundo turno - Foto: Reprodução

O Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, repetirão o cenário de polarização do pleito de 2022 e se enfrentarão em duas capitais no segundo turno das eleições municipais: Fortaleza e Cuiabá.

Em Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, enfrenta o deputado federal bolsonarista André Fernandes. Enquanto o petista conta com o apoio do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato do PL conseguiu apoio do núcleo duro do bolsonarismo e de membros do PDT, partido conhecido por carregar pautas de centro-esquerda. No primeiro turno, André Fernandes obteve 40,20%, enquanto Leitão teve 34,33%.

PL e PT também investiram pesado nos seus candidatos na capital cearense. O partido bolsonarista já destinou R$ 13.238.900,00 para a campanha de André Fernandes, e o PT doou R$ 11.830.078,86 para Evandro Leitão.

Em Cuiabá, PL e PT estão representados por Abílio Brunini, deputado federal pela sigla bolsonarista, e Lúdio, que é médico. Na disputa local, a direção nacional petista já destinou R$ 7.933.616,14 para seu candidato, enquanto a direção nacional do partido de Bolsonaro doou R$ 8.745.000,00 para o parlamentar. No primeiro turno, Abílio obteve 39,61% dos votos, e Lúdio teve 28,31%.

O segundo turno das eleições municipais acontecerá no dia 27 de outubro.