Andrei da Caixa já viabiliza obras de infraestrutura em Juazeiro

Recém-eleito prefeito de Juazeiro, no norte da Bahia, Andrei da Caixa (MDB) ainda não tomou posse, mas age como se gestor já fosse. Em visita ao Portal A TARDE, o emedebista foi recebido por Luciano Neves, Diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE. Andrei, derrotou a atual prefeita Suzana Ramos (PSDB) no último dia 6 de outubro, disse que já está viabilizando melhorias para a infraestrutura do município.

“Resolvemos ontem um problema que hoje é muito forte, que é a iluminação da BA-210. Tivemos a confirmação do governo do Estado que nos próximos 20 dias uma empresa será contratada e já dará início à construção da iluminação daquela região, para levar mais segurança e mais conforto para os motoristas. Lá aconteceram muitos acidentes por conta dessa escuridão. Além disso, nós temos um compromisso nesta mesma BA de fazer algumas intervenções necessárias para melhorar o trânsito. É imediato. Antes de iniciarmos a gestão, vamos passar por esse processo de implementação”, garantiu o prefeito eleito.

Andrei da Caixa reforçou que a cidade carece de obras estruturantes e que buscar essa a solução para este problema será o seu principal desafio para o início de seu mandato.

“Nós temos uma carência muito forte de infraestrutura em Juazeiro. A gente precisa colocar em prática a pavimentação, para implementar as grandes avenidas que não temos na cidade, além de discutir a reestruturação dos nossos riachos e canais e a urbanização e a revitalização desses trechos”, projetou.

O gestor explicou que vem antecipando algumas ações para não perder tempo com a transição entre os governos, que ele deseja que se dê de forma mais rápida e tranquila.

“No geral, a gente está levantando todos os convênios para saber o que está travado, o que está precisando de gestão política e o que precisa de gestão do governo municipal. Estamos tentando fazer esse trabalho de identificar esses problemas para que a gente, quando estiver na transição, esteja num momento mais tranquilo e quando for para a administração a gente já possa ter esse planejamento do que a gente vai precisar focar, para não precisar iniciar o governo somente lá em janeiro. Vamos iniciar agora”, concluiu.