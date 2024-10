PP ainda não decidiu nome para eleição na UPB

UPB passará por nova eleição em 2025 - Foto: Divulgação

O Partido Progressista ainda não definiu um nome para concorrer a eleição à presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB), marcada para acontecer no início de 2025.

Para o Portal A Tarde, o líder do PP baiano e deputado federal Mário Negromonte Jr. disse que as conversas entre os membros do partido ainda estão acontecendo e o martelo não foi batido.

“A gente não decidiu ainda. Alguns deputados já nos procuraram, mas a gente ainda não definiu. Devemos bater o martelo nos próximos dias. Como a gente ainda não fechou, prefiro não antecipar nomes. Quero ouvir ainda alguns prefeitos ao longo desta semana”, afirmou o cacique.

Apesar de não citar nomes, Negromonte Jr. garante que o processo, até o momento, está sendo feito de forma pacífica e a decisão será feita de forma coletiva entre os correligionários.

“Geralmente sentamos, conversamos e vemos a melhor composição para o partido. A princípio não estou vendo maiores disputas”, disse.

O PP elegeu 41 prefeitos nas eleições municipais deste ano, número bem menor do que os 92 eleitos em 2020. Atualmente quem comanda a UPB é o prefeito de Belo Campo, Quinho, do PSD, partido que saiu das urnas com 115 prefeituras baianas sob sua administração.