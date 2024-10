Presidente do PP sinaliza que volta à base do PT na Bahia está próxima

PP se aproxima da base do governo - Foto: Divulgação

O martelo sobre o retorno do Partido Progressistas à base governista na Bahia está próximo de ser batido. Para o Portal A Tarde, o presidente estadual do PP e deputado federal, Mário Negromonte Jr., revelou que a decisão será tomada ainda neste ano.

Ele afirma que a definição será feita em um encontro com a executiva estadual em alguma data após o segundo turno.

Leia mais

>> O PP, vai para o governo ou fica na oposição? Há pendengas internas

>> Jerônimo já considera PP na base: “Afirmo que são da nossa bancada”

>> Jerônimo faz afago ao PP e prepara terreno para volta do partido à base

“Ainda não conversamos politicamente sobre o ingresso do partido na base do governo. Quando algumas pessoas falam que o partido faz parte da base é porque nossa bancada estadual está votando com o governo. Eu sempre falo o seguinte: tudo no tempo de Deus e na hora certa. Se for da vontade de Deus, de todos do PP e do governo de estarmos juntos e ingressando na base, nós faremos”, disse o dirigente progressista.

Ele ainda afirmou que, apesar de uma parte da legenda estar mais ligada à oposição ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), a exemplo do líder do diretório de Salvador, Cacá Leão, a decisão será tomada pela maioria.

“Tem pessoas que estão muito bem com Bruno Reis e com a oposição. Se você conversar com Cacá Leão vai ouvir que a relação é muito boa, que tem uma relação de cumprimento de acordos, então tem que ser uma coisa muito conversada dentro do partido. O que posso garantir é que quem vai definir isso é a executiva. Eu não vou definir sozinho e a maioria vai definir o que é melhor para o partido”, reforçou.

Nos bastidores, a volta do PP à base do governo de forma oficial após o rompimento em 2022, é dada como certa. Para isso, o executivo estaria avaliando ofertar alguns postos importantes na administração. Estariam no jogo as Secretarias de Planejamento (Seplan) a de Infraestrutura Hídrica E Saneamento (SIHS) e também o Detran.

Nas eleições municipais, o PP registrou queda de mais de 50% de prefeituras em relação a 2020.Em 2024, o partido conseguiu eleger 41 prefeitos contra 92 há quatro anos. Apesar disso, Mário Negromonte Jr. comemorou o desempenho nas urnas.

“Diante de tudo que aconteceu conosco, com as mudanças, saídas de deputados e de lideranças importantes como prefeitos que migraram para outros partidos, o balanço que a gente faz é muito positivo”, afirmou.

Fator Ciro Nogueira

O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PI), já demonstrou repetidas vezes que o seu desejo é de que o partido não forme alianças com o PT em nenhum estado brasileiro.

Apesar deste posicionamento, Mário Negromonte Jr., garante que a decisão do partido na Bahia de voltar ao não à base governista, será respeitada pela direção nacional dos progressistas.

“Ciro Nogueira é como se fosse um irmão mais velho. Ele sempre respeitou e vai respeitar a nossa posição. Boa parte da bancada federal está com o governo Lula, tanto que nós indicamos o ex-líder Fufuca para o Ministério dos Esportes, além da Caixa, Codevasf e outros órgãos que o partido compõem, ou seja, o PP faz parte do governo Lula. Aqui, não tenho dúvidas, de que a decisão que a executiva estadual tomar, Ciro Nogueira vai consolidar a nossa posição. A decisão que a gente tomar vai ser a melhor para o partido e ele vai estar junto conosco”, concluiu.