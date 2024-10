Jerônimo faz afago ao PP e prepara terreno para volta do partido à base

PP se aproxima da base do governo - Foto: Divulgação

O desembarque oficial do PP de volta à base petista na Bahia parece estar cada vez mais próximo. Na segunda-feira, 7, o presidente estadual dos progressistas, o deputado federal Mário Negromonte Jr., publicou um vídeo em seu Instagram do governador Jerônimo Rodrigues (PT), agradecendo a companhia do partido nas eleições de domingo, 6.

“Quero agradecer a campanha nas eleições municipais de 24. Dizer da minha alegria de estarmos caminhando juntos, onde nós pudemos fazer a campanha para um candidato a prefeito, a vice, a vereador, a vereadora. Meu abraço, meus agradecimentos. Estamos juntos. A maturidade dessas eleições demonstrou, no Brasil e na Bahia, que essa parceria é importante, caminhando junto com o PP”, disse Jerônimo.

O afago do governador acontece em um contexto de reaproximação dos dois partidos após o rompimento em 2022. Nos bastidores, já é dado como certo que o PP deve ocupar uma secretaria na reforma administrativa que deve acontecer nos próximos meses.

Ao Portal A Tarde, o senador Otto Alencar disse já considerar o PP como uma legenda da base aliada ao avaliar o desempenho do governo nas eleições deste ano.

“Os aliados do governo tiveram uma vitória contundente. Inclusive porque o PP é da base. Niltinho, Nelson Leal, todos são da base e a maioria dos prefeitos feitos pelo PP é ligada a esses deputados”, afirmou Otto.

As eleições de 2024 confirmaram o encolhimento do partido na Bahia. Se em 2020, a sigla conquistou 92 prefeituras, quatro anos depois o número caiu para menos da metade, com 41.