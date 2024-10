Jerônimo já considera PP na base: “Afirmo que são da nossa bancada”

Jerônimo comentou resultados das eleições nesta terça-feira, 8. - Foto: Lula Bonfim / Portal A Tarde

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) considera que o PP já está de volta à base do governo. Na primeira entrevista coletiva após o resultado do primeiro turno das eleições, na manhã desta terça-feira, 8, o chefe do Executivo baiano afirmou que é preciso colocar na conta de prefeituras aliadas aquelas que foram vencidas pelos progressistas.

Leia mais

>> “Avaliação muito positiva", diz Jerônimo sobre eleições na Bahia

>> Jerônimo revela que Lula pode vir para segundo turno em Camaçari

>> Jerônimo reforça sua participação na campanha de Caetano em Camaçari

O petista se refere a matéria publicada pelo Portal A Tarde que informa que a base aliada, formada por 10 partidos — PT, PCdoB, PV, PSD, Avante, MDB, PSB, Podemos, Solidariedade e Agir - elegeu 309 prefeitos. Se forem somados os 41 gestores eleitos do PP, o número passa para 350.

“A bancada de deputados vota comigo. Eu acompanhei deputados em alguns municípios que são do PP. Tenho que respeitar, mas na relação com as bancadas de deputados estaduais afirmo que são da nossa bancada”, afirmou.

Para a imprensa, porém, Jerônimo desconversou sobre a possibilidade de algum quadro do partido assumir uma secretaria na reforma administrativa que deve acontecer ainda neste ano.

“Não sentei ainda com Mário Negromonte Jr. e nem com Niltinho”, disse.