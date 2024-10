Jerônimo revela que Lula pode vir para segundo turno em Camaçari

Disputa pela Prefeitura de Camaçari indo para segundo turno entre Flávio Matos (União Brasil) e Caetano (PT) - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Com a disputa pela Prefeitura de Camaçari indo para segundo turno entre Flávio Matos (União Brasil) e Caetano (PT), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que há um desejo do grupo político em trazer o presidente Lula para apoiar a candidatura do ex-secretário de Relações Institucionais do governo.

"Teremos um segundo turno em Camaçari, um resultado com gostinho de vitória, Caetano saiu à frente. Conversei ontem com ministros e senadores e manifestei o desejo do presidente Lula vir. Vai depender de qual vai ser o desenho dele, das agendas políticas dele no país", afirmou o governador.

Vale lembrar que o presidente não participou presencialmente das campanhas para prefeito no primeiro turno, apenas com gravação de vídeos para o programa eleitoral.

"Vamos respeitar o tempo e a saúde dele, mas pedir, eu pedi, que ele pudesse, além de gravar vídeos, vir à Bahia e manifestar em qual lado é que ele está. E todo mundo sabe que Caetano é o candidato do presidente Lula. E a gente quer a presença dele", completou Jerônimo.