“A ficha não caiu”, diz Jorge Araújo após resultado das eleições

Jorge Araújo foi eleito com 36.065 - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Com mais de 36 mil votos, o vereador mais votado da capital baiana, o repórter Jorge Araújo (PP), comentou sobre sua conquista como candidato a uma vaga na Câmara Municipal de Salvador (CMS). Em conversa com o Portal A TARDE na manhã desta terça-feira, 8, ele deu detalhes sobre seu foco na Casa a partir de 2025, quando assumirá seu primeiro mandato.

“Como eu sempre falei na minha campanha eleitoral, eu vou cuidar de gente, independentemente de qual seja a área, educação, saúde ou social, que para mim é a mais importante. Eu sempre pautei a minha vida em ajudar as pessoas, sempre usei os microfones da rádio e da TV para fazer o bem e nunca fugi disso e a política veio para agregar, para somar e você ter até o poder da decisão de algumas coisas, saber que tudo que interfere, tanto do lado negativo quanto positivo no dia a dia de nossas vidas, vem da decisão de uma caneta de um vereador”, afirmou.



O vereador eleito disse ter ficado surpreso com a quantidade de votos que o fez ser colocado na posição de favorito nas eleições para a Casa.

“[Não esperava] tudo isso não. Eu confesso que até hoje eu acho que a ficha não caiu [...] é muita gente que está mandando mensagem de agradecimento, me parabenizando, mas a ficha está caindo aos poucos ainda”, disse.

Jeorge também ressaltou que junto a quantidade de votos e eleitores vem uma grande responsabilidade e bastante trabalho.

“É uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. A gente está montando uma estrutura bacana, uma equipe com pessoas qualificadas que realmente saibam trabalhar. É um gabinete que vai ser de porta aberta para atender realmente o povo, por que a função do vereador é essa, não é ele ganhar e ficar trancado, é atender as comunidade e ter uma estrutura para dar resposta à altura”, afirmou.

Sobre o futuro, o jornalista negou que pensa, por enquanto, em migrar para algum secretariado e pretende se manter no cargo na CMS ao longo do mandato.



“Minha intenção é ficar no meu mandato, porque o povo me colocou ali. Eu também quero ver como é que funciona”, concluiu.



O radialista, que é natural de Tucano, município baiano, disputou em 2020 as eleições para deputado federal e conseguiu 32.780 votos, se tornando é suplente de parlamentar.