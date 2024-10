O PP, vai para o governo ou fica na oposição? Há pendengas internas

Deputado federal Mário Negromonte Jr - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

Jerônimo já disse que considera o PP na base aliada porque os seis deputados estaduais do partido já estão harmonizados com o governo. Mas afinal, a aliança será sacramentada como quer o deputado federal Mário Negromonte Jr, o presidente estadual do partido?

Embora grande parte queira, como a maioria dos estaduais, há pedras no caminho, duas delas, grandes.

1 — João Leão, deputado federal, que foi o vice-governador nos oito anos de Rui Costa, rompeu com o governo e tem o filho, Cacá Leão, que é secretário de Bruno Reis. Ou seja, já foi e quer ficar ao lado de ACM Neto.

2 — A questão nacional. Ciro Nogueira, senador do Piauí que é o presidente nacional do partido, também já foi aliado dos petistas, mas virou bolsonarista. Está de olho em 2026, querendo um candidato da direita, mas competitivo, como Tarcísio Freitas, governador de São Paulo.

Baianos —Hoje em Brasília, o PP é o quarto maior partido, com 47 deputados, atrás de PL, PT e UB. Deles, quatro são baianos, Cláudio Cajado, João Leão, Negromonte Jr e Netto Carletto.

Cajado ainda não se pronunciou, Leão não quer, Negromonte quer e Neto só espera a janela abrir para mudar para o Avante do tio Ronaldo.

Entre os seis estaduais, Antonio Henrique, Eduardo Salles, Niltinho, Felipe Duarte, Hassan e Nelson Leal, o discurso que prevalece é o desejo de manter a aliança. Mas tanto cá com João Leão e lá em Brasília com Ciro Nogueira, a banda não está afinada.

Colaborou: Marcos Vinicius

30 militares foram eleitos no Nordeste, quatro deles na Bahia

BUm levantamento da Nexus - Pesquisas e Inteligência de Dados, da FSB Holding, revela que 30 militares das Forças Armadas e da PM se elegeram prefeito ou vereador nas eleições de domingo. Houve um pequeno crescimento em relação a 2020, quando foram eleitos 29.

Na Bahia, foram quatro eleitos, o dobro dos dois de 2020, embora o recorde histórico no Estado seja de 2000, quando oito foram eleitos.

Nos demais estados nordestinos são 5 no Ceará, 4 no Maranhão, 6 na Paraíba, 5 em Pernambuco, 3 no Piauí, 2 no Rio Grande do Norte e um em Sergipe. Em Alagoas, nenhum.-

Mas o levantamento mostra um detalhe curioso: o crescimento do número de candidatos militares é quatro vezes maior do que as candidaturas comuns.

Os militares dizem que quem tem chance, arrisca.

Insegurança em Porto Seguro

Moradores de Porto Seguro dizem que os tiroteios provocados por brigas de facções do crime organizado está infernizando a vida deles e afugentando turistas.

No fim da semana passada, por exemplo, no Vale Verde, o terror imperou, com direito a toque de recolher que incluiu escolas fechadas e UPA idem.

A pergunta deles é a de todos: até quando as autoridades vão tolerar isso?

Empréstimo da ponte tem outra ponte, a do Funil

O empréstimo de US$ 150 milhões que o Senado autorizou o governo baiano a tomar no Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, tem uma destinação bastante específica, segundo o secretário de Infraestrutura do Estado, Sérgio Brito.

— Parte será para o Fundo Garantidor do aporte da ponte Salvador-Itaparica e outra parte para obras complementares que fazem parte do Sistema Rodoviário da Ponte, como a duplicação da Ponte do Funil e da duplicação da BA-001 até Nazaré das Farinhas.

Se a parte dos chineses está andando com as prospecções debaixo do mar, na do governo anda a burocracia. Acredita-se que até novembro as pendências estarão 100% sanadas.