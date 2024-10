Presidente do PP baiano comemora desempenho nas eleições: "Muito positivo"

Presidente do PP na Bahia fez um balanço do desempenho do partido nas urnas - Foto: Anderson Ramos / A Tarde

Apesar da queda de 92 para 41 prefeituras sob administração do Partido Progressistas na Bahia, o presidente estadual da legenda e deputado federal Mário Negromonte Jr. comemorou o desempenho nas urnas nas eleições municipais.

Para o Portal A Tarde, o líder progressista no estado avaliou que diante do cenário que o partido enfrentou desde que saiu da base governista em 2022 o resultado foi bastante positivo.

Leia mais

>> Jerônimo faz afago ao PP e prepara terreno para volta do partido à base

>> O PP, vai para o governo ou fica na oposição? Há pendengas internas

>> Jerônimo já considera PP na base: “Afirmo que são da nossa bancada”

“A gente fez uma avaliação de que quando nós não estávamos no governo em eleições passadas, por exemplo com Mário Negromonte, meu pai, na presidência, a performance foi parecida com essa de cerca de 40 prefeituras. Nó temos 41 prefeitos em cidades importantes como Jequié, Candeias, Luís Eduardo Magalhães, municípios médios e pequenos e outras que a gente sempre teve penetração que voltamos a administrar ou mantivemos com a reeleição. Os 41 prefeitos vão administrar mais de 1 milhão de baianos, que é um número considerável”, disse o cacique.

Além dos chefes do Executivo, o PP conseguiu eleger 37 vice-prefeitos e mais 414 vereadores. O resultado do Legislativo nas duas maiores cidades do estado merecem destaque. Em Salvador e em Feira de Santana, o partido se firmou como a segunda maior bancada, com cinco e quatro edis eleitos, respectivamente. Em Juazeiro, no norte do estado, foram eleitos três vereadores, o que faz do PP ter a maior bancada no município.

“Diante de tudo que aconteceu conosco, com as mudanças, saídas de deputados e de lideranças importantes como prefeitos que migraram para outros partidos, o balanço que a gente faz é muito positivo”, afirmou.

Mário Negromonte Jr. avalia que PP saiu fortalecido das urnas | Foto: Anderson Ramos / A Tarde

Ainda segundo Mário Negromonte Jr., o PP já está se fortalecendo para as próximas eleições. Ele afirma que nós últimos dias “uma porção” de prefeitos e pré-candidatos a deputados já procuraram o partido em busca de filiação.

“É um partido que tem palavra, compromisso e que honra o que se propõe a fazer. Muitas pessoas têm procurado a gente para ingressar no partido depois de janeiro, com vistas em 2026 ou porque querem estar no partido em um próximo mandato”, pontuou