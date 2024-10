Rui Costa embarca para a China para fechar acordos

Rui está acompanhado do assessor especial da Presidência, Celso Amorim - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), embarcou para a China, com previsão de chegada ao país asiático nesta terça-feira, 15, com o objetivo de fechar acordos com o governo cerca de um mês antes da visita do chefe de estado chinês Xi Jinping ao Brasil, prevista para acontecer no dia 20 de novembro.

Leia mais

>> Rui Costa confirma presença de Lula em Camaçari no segundo turno

>> Lula reconhece fracasso do PT nas urnas durante eleições municipais

>> "Melhor presente que posso ganhar", diz Lula sobre vitória de Caetano

>> Rui Costa comemora novas linhas de voo na Bahia

Rui foi acompanhado do assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim. Em Pequim, a dupla capitaneada deve fechar negociações relacionadas ao setor da infraestrutura, voltada à Iniciativa Cinturão e Rota (BRI), projeto chinês que tem como foco a execução de obras no exterior. Existe uma expectativa de que o Brasil se filie ao programa.

Segundo apuração do Portal A TARDE com fontes do Palácio do Planalto, Rui deve passar a semana inteira no país asiático, com previsão de volta ao Brasil apenas no sábado, 19.