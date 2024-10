Antonio Brito revela reunião com bancada petista por apoio na Câmara

Antonio Brito é candidato a presidente da Câmara dos Deputados - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Antonio Brito (PSD) revelou ao Portal A TARDE, nesta quinta-feira, 17, durante agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Camaçari, que deve se reunir na próxima semana com a bancada do PT para tentar obter o apoio da sigla na disputa pelo comando da Casa.

Brito reafirmou o acordo com o União Brasil, que tem o também baiano Elmar Nascimento como candidato à sucessão de Arthur Lira (PP), para uma aliança no segundo turno da eleição, que ocorrerá em fevereiro de 2025.

"As eleições ocorrem ainda em 2 de fevereiro, podendo ser 3 de fevereiro, o PSD está mantendo a candidatura, e a partir daí tivemos uma articulação conjunta com o União Brasil a nível nacional, de no segundo turno, quem for para o segundo turno apoia o outro. Estamos agora em tratativas com o PT. Tanto Elmar, quanto eu, estamos na próxima semana em um encontro, Hugo Mota teve ontem, com a bancada do PT para decidir quem a bancada vai apoiar dos três candidatos", afirmou o deputado, que negou ter discutido recentemente o assunto com Lula.

"Conversei com o presidente Lula em agosto, depois disso eu encontro ele sempre, mas sobre a sucessão, não. Eu até vi declarações de que o presidente Lula não vai tratar do assunto da sucessão", completou Brito, presente no comício de Lula e do candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT).