Wagner faz coro por vitória de Luiz Caetano: "Projeto de Lula"

O senador Jaques Wagner (PT) fez coro, durante discurso no comício do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Camaçari, nesta quinta-feira, 17, pela vitória do aliado petista Luiz Caetano, candidato a prefeito do município.

Caetano defendeu o legado de Lula, a quem ele atribuiu o comando do projeto político do petista, e disse que aprendeu com o presidente que a melhor forma de governar é trazendo prosperidade para a vida da população.

"Eu defendo esse projeto e defendo Caetano, porque quem comanda esse projeto é o nosso presidente Lula. E eu que sou aluno da escola de política dele, queria dizer que com ele a gente aprende que governar bem é melhorar a vida das pessoas, fazer as pessoas prosperarem, não desencantarem", iniciou Wagner, que continuou.

"Eu não falo mal de ninguém, falo bem dos meus. Se vocês acreditam em uma Camaçari do bem, onde as família sejam respeitadas, o time do bem está aqui. Eu quero que vocês valorizem. Todo mundo gostaria de levar o presidente Lula para o segundo turno de muitas cidades, e ele teve que fazer uma escolha", completou.

Wagner pediu para a militância petista que promova uma campanha intensa para conseguir votos para Luiz Caetano.

"Não tem dinheiro que compre nosso futuro, nossa consciência. Então, que cada um de vocês se transforme em um boca de urna. Pegue o papel, vamos distribuir, conversar, não vamos ofender ninguém, vamos falar bem de Caetano [...] Se vocês estiverem na rua com essa camiseta, vamos ganhar mais um, dois, dez, mil votos", disparou.