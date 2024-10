Lula ajuda Caetano em Camaçari? Ele ganhou lá, ACM Neto também

Lula vem a Camçari apoiar Caetano enquando Rui vai a China - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

E a presença de Lula, dia 17, em Camaçari, ajuda Luiz Caetano (PT), que duela com Flávio Mattos (UB) no 2º turno? A aposta do PT é que sim, e os indicativos dão bons sinais. Ele ganhou bem em 2022, mas tem um porém: ACM Neto também ganhou lá.

Nas urnas de 2022 Lula surfou nos dois turnos, ganhando com mais que o dobro de Bolsonaro, 96.759 (64,77%) a 41.549 (27.81%) no 1º turno e de 101.063 (67,21%) contra 49.304 (32,79%) no 2º turno. Já ACM Neto teve 72.964 (50,25%) contra 58.518 (40.30%) de Jerônimo no 1º turno e 87.177 (57,41%) contra 64.661 (42,59%) no 2º turno.

Como historicamente foi Lula quem guinchou Jaques Wagner em 2006 e Jerônimo em 2022, os petistas apostam que ele cá só ajuda. E também é por isso que ACM Neto que botou a briga no colo.

Queixa –O próprio Lula já se queixou do desempenho do PT nas eleições deste ano, ressaltando particularmente o caso de Araraquara, em São Paulo, onde dava-se como certa a vitória da petista Eliana Honaim e ganhou Luiz Cláudio Lapena, o Dr. Lapena, do PL.

Também por esse tipo de sentimento Camaçari tem um significado para ele. Já ACM Neto, que é oposição lá e cá, ao contrário de parte do UB, o partido dele, que é governo lá e oposição cá, tenta vencer obviamente pensando em 2026, quando deve enfrentar Jerônimo, que o derrotou em 2022.

No que tudo isso vai dar sabe-se lá. Quando se pergunta aos jornalistas do trecho qual seria o melhor prognóstico a resposta é unânime: jogo trincado.

Colaborou: Marcos Vinicius

Crime organizado está dando as cartas, gritam os deputados

Na primeira sessão da Alba no pós-eleições o assunto dominante foi as eleições, com dois detalhes determinantes:

1 – O deputado Alan Sanches (UB), líder da oposição, chamou a atenção para a ação de facções criminosas nas eleições de Salvador.

– Candidatos relataram que tinha até uma tabela de preço para permitir o acesso de candidatos nos bairros.

2 – A deputada Olívia Santana (PCdoB) reclamou da distribuição desigual entre partidos grandes e pequenos dos recursos do fundo eleitoral.

– É fundamental corrigir essas distorções.

Rosemberg Pinto (PT), o líder governista, também reclamou da interferência de recursos ‘lícitos e ilícitos’ na campanha eleitoral.

– Na minha terra, Itororó, o limite de gastos para a campanha era de R$ 150 mil. Isso os candidatos gastavam por semana.

Jacobina em calamidade

O deputado Luciano Araújo (SD) subiu ontem na Tribuna da Assembleia para dizer que Jacobina, com a derrota do prefeito Tiago Dias (PCdoB) entrou em estado de calamidade, com a demissão de médicos, dentistas e fisioterapeutas.

– Para se ter ideia, a Prefeitura de Jacobina não tem um único veículo. Até as ambulâncias são alugadas.

A prefeita eleita, Valdice Silva (PMB), tem um abacaxi gigante a descascar.

Rui está na China e vai bater o martelo da ponte

Profundo conhecedor do processo da ponte Salvador-Itaparica, que ele tratou intensamente nos seus oito anos de governo, ninguém melhor que Rui Costa, agora ministro da Casa Civil para tratar dos ajustes finais do reajuste, forçado pela pandemia, que alterou custos de insumos.

As negociações estão fluindo bem. De início Jerônimo chegou a cogitar a troca do concessionário, mas depois admitiu que os entendimentos foram retomados e andavam tranquilos.

Em 20 de novembro, quando Xi Jinping, o presidente da China, vem ao Brasil participar do encontro do G 20, vai se encontrar com Lula e os dois vão anunciar o pacote de projetos dos dois países. A ponte está no meio.