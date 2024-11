"Grito de liberdade", dispara Rui Costa sobre vitória de Caetano

Rui celebra vitória de Caetano em Camaçari - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Presente na comemoração da vitória de Luiz Caetano (PT) na disputa pela prefeitura de Camaçari, neste domingo, 27, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que o resultado da eleição foi um "grito de liberdade".

Rui lembrou o aniversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), colocando o triunfo como um "presente", e disse não ter dúvidas de que Caetano vai transformar o município, segundo maior PIB da Bahia e quinto maior do Nordeste.

"Eu acho que é o presente do dia do aniversário do presidente Lula. Segundo, é um grito de liberdade de Camaçari. Camaçari gritou em alto e bom som: essa cidade não é quintal de Salvador", afirmou.

"Caetano haverá, não tenho dúvida, de transformar essa cidade no que esse povo merece. O povo de Camaçari deu a resposta, enfrentando uma máquina gigantesca, hoje foram centenas de pessoas presas comprando voto, além da agressão pessoal que fizeram a Caetano. O povo de Camaçari disse "não aceitamos baixaria"", disparou o ministro.