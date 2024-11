Após eleições, Fabya Reis e Felipe Freitas voltam aos postos

Secretários Fabya Reis e Felipe Freitas - Foto: Divulgação | Ascom

Afastados por conta das eleições, os secretários estaduais de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Fabya Reis (PT), e Felipe Freitas (PT), da Justiça e Direitos Humanos (SJDH), retomaram os postos nesta semana, conforme informou a publicação desta quarta-feira, 30, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Fabya deixou a Seades para ser vice na chapa encabeçada pelo vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), que concorreu à prefeitura de Salvador. Já Felipe, que recentemente chegou a ser cotado para o Ministério dos Direitos Humanos, foi exonerado da SJDH para coordenar a campanha do deputado federal Zé Neto à prefeitura de Feira de Santana.



No entanto, passado o primeiro turno das eleições, os dois foram utilizados pelo PT para a campanha de Luiz Caetano (PT), que disputou o segundo turno em Camaçari e levou a vitória com 50,9% dos votos.

O adiamento do retorno dos dois secretários foi um pedido do PT ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, e o diretor-presidente da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (SUDEC), Heber Santana, que se licenciaram este ano para assumir a coordenação da campanha de Geraldo, também retornaram aos cargos no início do mês após a derrota do vice-governador.