Adélia não deve voltar à SEC após derrota em Ilhéus; entenda

Adélia Pinheiro deixou a SEC em abril; então chefe de gabinete, Rowenna assumiu e agradou - Foto: Lula Bonfim e Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Derrotada em sua candidatura a prefeita de Ilhéus, a médica Adélia Pinheiro (PT) não deve retornar ao comando da Secretaria de Educação do Estado (SEC), conforme garantiram ao Portal A TARDE interlocutores próximos ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). A petista ilheense deixou a titularidade da pasta no dia 5 abril, cumprindo o prazo exigido pela legislação eleitoral para desincompatibilização e abrindo espaço para sua então chefe de gabinete, a professora Rowenna Brito.

Naquele momento, a expectativa era que Adélia retornasse ao posto no caso de fracasso em sua tentativa de governar Ilhéus. Bancada politicamente pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), a médica e professora ilheense se lançou no desafio orientada pelo deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), que buscava suplantar a mal avaliada gestão de Mário Alexandre (PSD) e Bento Lima (PSD) na cidade do cacau.

LEIA TAMBÉM:

>> Com eleições de Eures e Pablo Roberto, Alba ganhará 2 novos deputados

O desempenho de Rowenna na pasta, porém, agradou a Jerônimo, que já efetivou a professora no comando da Educação estadual, depois de um tempo como interina. Devido a isso, atualmente, não se trata como plausível na base governista o retorno de Adélia à SEC e já se fala na busca de um novo espaço para a petista que, no passado, já chegou a comandar a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) e a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (Secti).

Ao ser questionado pelo Portal A TARDE nesta terça-feira, 8, sobre o futuro de Adélia Pinheiro no governo, Jerônimo despistou. “Ainda não estou pensando nisso. Não sentei para conversar com ninguém. Depois do segundo turno em Camaçari, a gente vai, no momento oportuno, fazer as avaliações necessárias”, disse, ao lado de Rowenna.

Renovação

Após seis meses de atuação na titularidade da SEC, Rowenna já é tida nos bastidores como pessoa de confiança de Jerônimo. O governador, inclusive, tem incentivado sua pupila a se lançar candidata a deputada federal em 2026, como parte de um plano de renovação do PT baiano, sob orientação do senador Jaques Wagner (PT).

Para se viabilizar como candidata, a atual secretária da Educação tem circulado pelo interior do estado e participou ativamente das campanhas governistas por toda a Bahia, garantindo alianças necessárias para ser competitiva em 2026. Além disso, Rowenna também fez um trabalho de profissionalização de suas redes sociais e passou a se preocupar mais com a forma de aparecer publicamente.

A titular da SEC aparece, junto a Lucas Reis (PT), assessor de Wagner, como o principal nome do planejamento de renovação do partido nos próximos anos, que ainda tem Adolpho Loyola, chefe de gabinete de Jerônimo; Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos; Roberta Santana, secretária de Saúde; e Éden Valadares, presidente estadual do PT.