Rowenna Brito é efetivada como titular da Secretaria de Educação

O governador Jerônimo Rodrigues efetivou Rowenna Brito no comando da Secretaria de Educação (SEC). A medida foi publicada na edição desta quinta-feira (22) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Desde o início de abril Rowenna estava à frente da pasta acumulando o cargo de Chefe de Gabinete da secretaria, que agora será ocupado por Luciana Menezes Silva. Ela assumiu o posto após a saída de Adélia Pinheiro pedir exoneração para se dedicar às eleições para a prefeitura de Ilhéus.

Rowenna é professora concursada da Rede Pública Estadual da Bahia, Rowenna dos Santos Brito é licenciada em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com especialização em Gestão Estratégica em Políticas Públicas (UNICAMP) e especialista em Ensino de Geociências (UNICAMP).

Na Rede Pública Estadual da Bahia, como servidora de carreira, acumula a experiência de ter sido assessora e chefe de Gabinete da Secretaria da Educação do Estado (SEC); coordenadora da Educação de Tempo Integral na Superintendência de Políticas da Educação Básica; técnica do Núcleo Territorial de Educação (NTE 26) e professora de Geografia do Colégio Estadual Mario Costa Neto.

Além da ampla experiência na estrutura da Educação Estadual, a professora Rowenna foi secretária municipal de Educação na cidade de Porto Seguro, extremo-sul da Bahia.