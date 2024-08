Enem: estudantes baianos terão transporte gratuito no dia da prova

as medidas começaram desde o incentivo à inscrição até a realização da prova - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

A secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, antecipou, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, durante visita ao Grupo, na manhã desta quarta-feira, 24, as ações que o governo da Bahia irá realizar para o processo de preparação dos estudantes que pretendem ingressar no Ensino Superior através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Conforme informou Rowenna, as medidas começaram desde o incentivo à inscrição até a realização da prova, inclusive com a oferta de transporte para o deslocamento nos dias do exame.

“Meu desafio agora é botar 120 mil estudantes para fazer o Enem, porque eles se inscreveram agora, eles têm que fazer a prova e passar. Agora, a gente começa a segunda etapa, que a ‘Tô com Você no Enem’. A gente já começou, com aulões Enem e a gente está com aulões itinerantes, rodando nos bairros, com escolas lotadas de meninos para o aulão do Enem. A tarefa agora é mobilizar para a prova do Enem, garantir que eles façam a prova”, ressaltou Rowenna.

A secretária reforçou também que a pasta distribuirá kits para os estudantes antes da prova, que acontece nos dias 3 e 10 de novembro na edição deste ano, com lanche e materiais necessários para a realização do exame.

Secretária Rowenna Brito, com o presidente do Grupo A TARDE, João Mello. | Foto: Shirley Stolze

Outra medida citada por Rowenna, foi a garantia do transporte gratuito para os jovens da capital e interior do estado, ação que será assegurada pelo governo, assim como no ano passado.



“Em Salvador, vamos liberar o metrô. Aí no dia do Enem, como foi ano passado, a gente garante as catracas, botarmos postos de gente recepcionando e distribuímos kits para o estudante se sentir engajado e envolvido. Não faz sentido ter uma escola com tudo isso [estrutura e investimentos] se eu não botar esse menino na universidade depois”, disse.

“A gente precisa reafirmar o tempo inteiro para esses estudantes que cabem eles nas universidades, a universidade é o seu lugar”, disse a secretária.

Além dessa agenda do enem, a líder da pasta disse ainda que os alunos em processo de conclusão do ensino médio visitarão a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e outras instituições, através de feiras das profissionais “para que eles se envolvam”.

| Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

A secretária foi recebida no Grupo A TARDE pelo presidente João Mello Leitão e pelo diretor de relações institucionais, Luciano Neves.