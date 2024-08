PSOL aprova nomes com ausência de quadro histórico e racha em coletivo

Ao todo, serão 30 candidatos do PSOL e 13 candidatos da Rede Sustentabilidade - Foto: Luan Guerra

A Federação PSOL/Rede aprovou na terça-feira, 23, a lista com os 43 nomes dos candidatos que disputarão uma as vagas na Câmara Municipal de Salvador (CMS) nas eleições deste ano. A definição se deu em uma reunião da executiva municipal do PSOL. A convenção do partido será realziada na sexta-feira, 26, às 15h.

Ao todo, serão 30 candidatos do PSOL e 13 candidatos da Rede Sustentabilidade. Segundo a federação, a coalizão tem como objetivo aumentar a representatividade e promover políticas progressistas no legislativo municipal.

Leia também:

>> Rede Sustentabilidade declara apoio a Kleber Rosa em Salvador

>> Kleber Rosa promete foco na saúde pública em plano de governo

>> PSOL priorizará candidatura de Boulos para distribuir fundo eleitoral

No entanto, a lista traz alguns detalhes importantes em relação a última eleição muninipal. Por exemplo, o mandado coletivo Pretas por Salvador, que foi eleito em 2020 composto por Laina Crisóstomo, Cleide Coutinho e Gleide Abigail. Agora, Gleide irá se aventurar numa candidatura única e Laina segue com enquanto Laina e Cleide seguem em coletivo.



"Sairemos eu e Cleide. Seguimos juntas até aqui e seguimos no mesmo partido tentando construir pautas que sejam fundamentais para garantir que mais mulheres sigam adentrando a política e o PSOL continue a ser o partido que nos representa", explicou Laina Crisóstomo ao Portal A TARDE.



Uma ausência notável da chapa proporcional é a do ex-vereador Marcos Mendes, que disputou a eleição em 2020 e acabou ficando na suplência para a própria Laina. Mendes é um quadro histórico do PSOL tendo inclusive disputado o Governo do Estado em 2018.

Entre os demais nomes, quem mais se destaca é Tâmara Azevedo, que foi candidata ao Senado em 2022 pelo PSOL e por pouco não se aventurou a disputar a prefeitura neste ano.

Confira a lista completa que o Portal A TARDE teve acesso: