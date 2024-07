PSOL priorizará candidatura de Boulos para distribuir fundo eleitoral

Postulante ao Palácio Thomé de Souza acompanhou a cerimônia solene da entrega da Medalha da Ordem 2 de Julho - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Pré-candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), afirmou nesta terça-feira, 16, que o debate sobre o fundo eleitoral para a campanha municipal deste ano ainda está na esfera nacional. Nacionalmente, o PSOL/Rede tem R$ 162,7 milhões para gastar no pleito.

“A gente ainda não fez a distribuição [no município], seguindo de acordo com as prioridades nacionais. Nós temos uma candidatura em São Paulo que é a nossa prioridade, eleger [Guilherme] Boulos na principal cidade da América Latina”, disse Rosa.

O postulante ao Palácio Thomé de Souza acompanhou a cerimônia solene da entrega da Medalha da Ordem 2 de Julho - Libertadores da Bahia, concedida pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), no Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Bahia, em Salvador.

Sem especificar valor, Rosa enfatizou que a concessão maior do fundo eleitoral à campanha de Boulos deve-se à luta histórica da sigla na tentativa de derrotar o bolsonarismo.

“Isso tem desdobramento na correlação de forças, na nossa luta contra o bolsonarismo, que continua sendo a nossa tarefa central. Então, Boulos vai ter prioridade”, reforçou o psolista.

Além de Boulos, outra candidatura prioritária do PSOL a nível nacional trata-se do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que também deve receber um bom recurso do fundo eleitoral.

“Então, feito essa distribuição, a gente vai saber quanto a nossa campanha vai contar”, acrescentou.

Kleber Rosa aproveitou a conversa para destacar o crescimento da sua pré-candidatura entre os soteropolitanos.

“Independente do volume de recursos, a gente está com pé na estrada, caminhando. Conversando e fazendo crescer a nossa campanha. A gente apareceu com 8% de votos válidos em um determinado instituto e isso revela o potencial que a gente tem de crescimento, inclusive, frente a exposição midiática que os outros têm frente ao papel que ocupa”, concluiu.

