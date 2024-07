Adab investe em modernização tecnológica e novo sistema de defesa

Governador Jerônimo Rodrigues e o diretor-geral da Agência, Paulo Sérgio Luz - Foto: Divulgação/Adab

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), criada para garantir ações que reflitam na saúde do consumidor, na viabilidade da produção agropecuária e nas garantias de cumprimento dos requisitos dos mercados importadores, tem investido na modernização de sua infraestrutura tecnológica e avançado em suas atividades de agrodefesa em todo o estado. Órgão tem 25 anos completados de atuação no estado.

Segundo a Adab, desde o início da gestão do governador Jerônimo Rodrigues já foram adquiridos e distribuídos 400 notebooks e computadores intermediários aos 392 escritórios espalhados pelo interior baiano.

O objetivo é aprimorar os atendimentos, ofertando boas condições de trabalho aos servidores, que têm contribuído significativamente para um melhor acesso dos produtores baianos aos serviços públicos ofertados pelo Estado.



“O governo do Estado não para de investir e a Adab não para de avançar. Estamos firmes no caminho para tornar a Agência de Defesa Agropecuária a melhor do Brasil”, comemora o diretor-geral da Agência, Paulo Sérgio Luz, que também comemorou recentemente, a renovação da frota de veículos do órgão vinculado à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a aquisição de 75 novas caminhonetes.

Além da melhoria de sua infraestrutura, desde o último dia 18 de junho, a Bahia conta com um novo Sistema de Defesa Agropecuária (Sidab), um software próprio, que passou a ser administrado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), e foi desenvolvido para a emissão de documentos zoofitossanitários, apoio aos serviços de fiscalização e certificação de produtos industrializados feitos a partir da matéria prima animal.

O Sidab substitui o antigo Sistema de Integração Agropecuária (Siapec), tornando uma plataforma mais adequada às demandas da agrodefesa.

“É um sistema nosso, próprio, com as equipes de técnicos da Defesa Sanitária Animal, Vegetal e de Inspeção de todo o estado já recebendo treinamento e capacitação para melhor atender os agropecuaristas, donos de laticínios, frigoríficos que utilizam o nosso sistema. Com apoio do nosso governador Jerônimo Rodrigues e de todos os servidores, junto com a nossa diretoria, temos abraçado o crescimento e o desenvolvimento da Adab”, conclui Luz.