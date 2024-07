Deputados bolsonaristas condenam "ódio do bem" após atentado a Trump

Candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump sofreu um atentado quando realizava ato político na Pensilvânia no sábado, 13 - Foto: Divulgação

Após o atentado sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os deputados baianos Diego Castro (PL) e Capitão Alden (PL) compararam o ocorrido com o norte-americano ao que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018.

Deputado federal, Alden criticou a forma como o episódio foi divulgado e relembrou o fato ocorrido com Bolsonaro. O ex-presidente brasileiro levou uma facada durante um comício em Minas Gerais durante a campanha eleitoral de 2018.

Candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump sofreu um atentado quando realizava ato político na Pensilvânia no sábado, 13.



“Isso faz lembrar muito o que fizeram com Jair Messias Bolsonaro quando quase foi morto. Na época ocorreram especulações quanto a veracidade da facada, mesmo tendo imagens e laudos médicos. Esse é o ‘ódio do bem’ que a Esquerda e seus simpatizantes destilam”, afirmou Alden.



O parlamentar baiano reforçou ainda que o episódio com Trump demonstra "quanto é perigoso ser político de Direita no mundo" e como esses casos são tratados.

“Tenho certeza que Trump ganhará as eleições americanas e dará o troco para esses esquerdistas desesperados que apelam até para tentativa de assassinato”, pontuou.

Também aliado de Bolsonaro na Bahia, o deputado estadual Diego Castro disse que o ocorrido com Trump foi tentativa de assassinato.

“Em 2018, houve uma tentativa de assassinato contra Jair Bolsonaro, o então candidato da direita que estava prestes a vencer as eleições presidenciais no Brasil. Da mesma forma, em 2024, houve uma tentativa de assassinato contra Donald Trump, o único candidato da direita que lidera as pesquisas para a eleição presidencial nos Estados Unidos. Detalhe: sempre são lobos solitários os responsáveis pelo crime. Essa é a esquerda que te chama de extremista e antidemocrático”, afirmou.