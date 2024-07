Com curativo na orelha, Trump faz primeira aparição após atentado

Republicano estava acompanhado do senador J.D. Vance, escolhido por ele para ser seu vice na disputa eleitoral - Foto: Scott Olson/AFP

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu no palco da Convenção Nacional do Partido Republicano na noite desta segunda-feira,15, como candidato oficial do partido às eleições e falou pela primeira vez após o atentado que sofreu durante um comício.

No palco, Trump apareceu com um curativo na orelha, acenou a seus apoiadores e ergueu o punho. O público respondeu gritando: "Nós temos Trump".



O republicano estava acompanhado do senador J.D. Vance, escolhido por ele para ser seu vice na disputa eleitoral. A chapa com os dois foi formalizada durante o primeiro dia do evento, que vai até quinta,18, dia em que Trump deve realizar um discurso oficial.



O norte-americano estava em um comício eleitoral na Pensilvânia no último sábado,13, quando um atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, alvejou Trump na orelha com um fuzil AR-15.