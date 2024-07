Após atentado, Trump é oficializado como candidato presidencial

Ex-presidente ainda sofreu um atentado político no sábado, 13 - Foto: AFP

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, oficializou nesta segunda-feira, 15, a sua candidatura pelo Partido Republicano para disputar as eleições do país que serão decididas no dia 5 de novembro.

O nome de Trump foi oficializado na convenção partidária, em Milwaukee, e acontece dias após a tentativa de homicídio contra ele durante um comício eleitoral realizado na Pensilvânia. Na ocasião, ele foi atingido na parte superior da orelha direita.

Mais cedo, o ex-presidente anunciou o senador J.D. Vance como candidato a vice-presidente em sua chapa através das redes sociais.

“Após longa deliberação e reflexão, e considerando os tremendos talentos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance do grande estado de Ohio”, Trump postou no Truth Social.