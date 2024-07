Atirador que tentou matar Trump carregava explosivos no carro

Atirador foi morto pelo serviço secreto - Foto: Rebecca Droke | AFP

Autoridades policiais revelaram que Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos, que tentou assassinar Donald Trump durante um comício em Butler, Pensilvânia, nos Estados Unidos, carregava explosivos foram encontrados em seu veículo, localizado próximo ao local do ataque.

O Wall Street Journal reportou que várias denúncias de pacotes suspeitos na área levaram as autoridades a mobilizar esquadrões antibomba para investigação.

Inicialmente, as autoridades focaram em assegurar a segurança na residência da família de Crooks antes de iniciar as buscas, durante as quais foram descobertos materiais para a fabricação de explosivos.

Crooks foi morto por um atirador de elite do Serviço Secreto pouco depois de começar a disparar contra o palanque onde Trump fazia um discurso. Um dos tiros atingiu o ex-presidente superficialmente na orelha direita. Segundo o Wall Street Journal, a arma utilizada pelo atirador teria sido adquirida por seu pai.

Além de Trump, os disparos de Crooks resultaram em ferimentos graves para duas pessoas presentes no evento e na morte de uma terceira pessoa, segundo informaram as autoridades.