Saiba quem foi o apoiador de Trump que morreu em atentado

Apoiador de Trump morreu ao tentar proteger a família dos disparos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atentado sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vitimou fatalmente um de seus apoiadores. Corey Comperatore, de 50 anos de idade, acabou sendo atingido por um dos disparos feitos pelo atirador Thomas Mattew, durante um comício realizado neste sábado, 13, no condado de Butler, no estado da Pensilvânia.

De acordo com o democrata Josh Shapiro — governador da Pensilvânia —, Comperatore era um grande apoiador de Trump e estava animado por estar no comício de sábado, em Butler. Ele estava lá com sua esposa e duas filhas e mergulhou sobre elas para protegê-las quando tiros foram ouvidos.

A vítima chegou a ser chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Buffalo Township, também conforme informações de Shapiro. Comperatore deixa duas filhas e uma esposa.

Dois outros moradores da Pensilvânia também foram baleados no comício. Eles foram identificados pela Polícia Estadual da Pensilvânia como David Dutch, de 57 anos de idade, e James Copenhaver, de 74 anos. Ambos estão com estado de saúde considerado estável.

