Lula, Biden e outras autoridades reagem ao ataque contra Trump

- Foto: Rebecca Droke/AFP

Autoridades se manifestaram após um comício de Donald Trump ser interrompido neste sábado, 13, por um ataque a tiros. O candidato do Partido Republicano foi retirado às pressas com um sangramento no rosto.

O presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, Joe Biden, disse estar rezando por Trump. “Estou rezando por ele e sua família e por todos aqueles que estiveram presentes no comício, enquanto aguardamos mais informações. Jill e eu estamos gratos ao Serviço Secreto por tê-lo colocado em segurança. Não há lugar para esse tipo de violência na América. Devemos nos unir como uma nação para condená-la”, disse.

Já o presidente Lula repudiou o que chamou de “atentado” contra Donald Trump. "O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável”, escreveu no X.

O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável. — Lula (@LulaOficial) July 13, 2024

Barack Obama, ex-presidente, também mostrou indignação com o caso. “Não há absolutamente nenhum lugar para a violência política na nossa democracia. Embora ainda não saibamos exatamente o que aconteceu, todos deveríamos estar aliviados pelo fato de o ex-presidente Trump não ter sido gravemente ferido e aproveitar este momento para nos comprometermos novamente com a civilidade e o respeito na nossa política. Michelle e eu desejamos a ele uma rápida recuperação”.

O presidente argentino Javier Milei também emitiu comunicado: “O presidente Javier Milei expressa seu mais energético repúdio à tentativa de assassinato contra o ex-presidente e candidato a presidência Donald Trump”.

As redes sociais também foi o meio escolhido para o pronunciamneto do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele disse que ficou "chocado" com as imagens. E acrescentou que torce pela rápida recuperação de Donald Trump.