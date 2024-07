Suspeito de atentado contra Trump é morto; outra morte é confirmada

- Foto: Rebecca Droke/AFP

O promotor distrital do condado de Butler, Richard Goldinger, confirmou a morte de duas pessoas após o comício de Donald Trump interrompido por tiros, na noite deste sábado, 13. Uma das vítimas fatais seria o autor dos disparos. A informação é do jornal The Washington Post.

Durante um comício na cidade de Butler, estado da Pensilvânia, Donald Trump foi escoltado por seguranças e retirado do palco após serem ouvidos sons de tiros. O evento foi interrompido.

O porta-voz de Donald Trump, Steven Cheung, disse que o ex-presidente “está bem” após ser ferido num comício ,neste sábado, 13.

“O presidente Trump agradece às autoridades e aos socorristas pela sua ação rápida durante este ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes virão”, disse Cheung em comunicado.