Obama demonstra preocupação com 'colapso' da pré-campanha de Biden

O presidente dos EUA, Joe Biden, em coletiva de imprensa - Foto: Saul Loeb/AFP

Em meio aos erros cometidos pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, o ex-mandatário do país, Barack Obama, enxerga como difícil a tentativa de reeleição de Biden contra o também ex-presidente Donald Trump.

Filiado ao Partido Democrata, Biden vem sofrendo pressões para desistir do pleito e, segundo informações da CNN, a sigla estaria desesperada na busca da reeleição. Biden, contudo, vem se mostrando confuso e sem energia, a exemplo do primeiro debate do calendário eleitoral, em 27 de junho.

Obama, por sua vez, considera Biden como egoísta e que "mente para o próprio benefício". Na avaliação do ex-presidente, o pleito que será disputado em novembro é do "certo ou errado", mesmo com o debate realizado na noite de quinta-feira, 11, ter sido considerado como "debates ruins".

"Esta eleição ainda é uma escolha entre alguém que lutou pelas pessoas comuns durante toda a sua vida e alguém que só se preocupa consigo mesmo. Entre alguém que fala a verdade; que distingue o certo do errado e o transmitirá diretamente ao povo americano - e alguém que mente descaradamente para seu próprio benefício. A noite passada não mudou isso, e é por isso que há tanta coisa em jogo em novembro", disse Obama na publicação.

Leia também

>> Biden recebe tratamento para Parkinson? Porta-voz quebra o silêncio

>> Biden afirma que só desiste de eleição se "Deus mandar"

Na ocasião, Biden confundiu e se referiu ao presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, por (Vladimir) Putin, da Rússia.

De acordo com a CNN, a abordagem indiferente de Obama é vista por pessoas próximas a ele como uma forma de possibilitar uma conversa franca com Biden caso a candidatura se torne insustentável.

“Ele vai apostar tudo na chapa democrata. Não importa quem seja o nosso candidato, ele estará se esforçando para ajudar a garantir que essa pessoa ganhe em novembro”, afirmam interlocutores próximos a Obama.