Filha de Michelle e Barack Obama inicia no cinema com outro sobrenome | A TARDE

Embora tenha um dos sobrenomes mais famosos do mundo, a filha mais velha de Michelle e Barack Obama, Malia, optou por utilizar um outro nome artístico, no momento em que inicia a carreira de cineasta.

Malia de 25 anos preferiu adotar o nome do meio ao invés do sobrenome Obama como nome artístico, para que as pessoas não a associem aos pais. A revelação foi feita durante o vídeo Meet the Artist, do Sundance Institute, no qual ela foi chamada de Malia Ann.



Em 18 de janeiro, a herdeira do ex-presidente dos EUA, apresentou um curta-metragem, nomeado The Heart, no Festival de Cinema de Sundance, de 2024 em Utah. O filme retrata o relacionamento entre uma mãe e o filho.