FBI: atentado contra Donald Trump foi "tentativa de assassinato"

Serviço Secreto dos EUA informou que Trump está seguro - Foto: Rebecca Droke | AFP

O atirador de apenas 20 anos, identificado como Thomas Matthew Crooks, teria tentado matar Donald Trump. A afirmação foi feita pelo FBI, na madrugada deste domingo. 14, após o ex-presidente e candidato republicano ter sido vítima de um atentado durante comício no estado da Pensilvânia.

Crooks foi morto após atirar contra o ex-presidente. Ele não tinha outros registros criminais na justiça norte-americana, segundo o jornal "The New York Times". O FBI afirmou que a motivação do atentado contra o ex-presidente ainda é desconhecida.



Trump deixou o comício sangrando e foi encaminhado ao hospital, mas já recebeu alta. Um disparo atingiu de raspão a orelha do ex-presidente. O republicano teve a segurança reforçada e desembarcou em New Jersey, na madrugada deste domingo.

Os disparos também provocaram a morte de um homem que acompanhava o comício. Além disso, outros dois espectadores, também do sexo masculino, foram socorridos em estado grave e encaminhados ao hospital.

Um fuzil AR-15 semiautomático foi recuperado no local do atentado, segundo a Associated Press. As autoridades acreditam que o atirador agiu sozinho, mas ainda investigam a existência de mais pessoas.

O Serviço Secreto dos EUA informou que Trump está seguro e que medidas de proteção foram implementadas ao seu redor.