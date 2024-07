Vice de Trump, senador já chamou ex-presidente de 'Hitler da América'

Em 2016, Vance chamou o empresário de "idiota cínico" - Foto: MANDEL NGAN, CHANDAN KHANNA | AFP

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (15) que o senador por Ohio J.D. Vance será seu companheiro de chapa nas eleições presidenciais, um prêmio para o ex-crítico e hoje um dos mais ferrenhos apoiadores do magnata no Congresso.

Em 2016, Vance chamou o empresário de "idiota cínico". "Oscilo entre pensar que Trump é um idiota cínico como Nixon, que não seria tão ruim (e poderia até ser útil) ou que ele é o Hitler da América", escreveu J.D Vance nas redes sociais à época.

Trump revelou sua escolha na rede social Truth Social, no momento em que seus apoiadores estão reunidos em Milwaukee, no estado de Wisconsin (norte), para a convenção do Partido Republicano, que ganhou ainda mais notoriedade após a tentativa de assassinato contra o ex-presidente.

