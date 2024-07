Kleber Rosa marca data para convenção partidária em Salvador

Kleber é pré-candidato a prefeito de Salvador - Foto: Assessoria PSOL

Pré-candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), fará a sua convenção partidária no dia 26 de julho, às 15h. Durante o evento, o psolista também homologará as pré-candidaturas a vereador da federação PSOL/Rede.

O postulante ao Palácio Thomé de Souza, Kleber Rosa, aposta que o ato deverá mobilizar lideranças comunitárias da capital baiana, além de representantes da esquerda e movimentos sociais. O local ainda será definido.

"Nossa chapa representa as demandas populares, a luta diária travada pela população soteropolitana, o desejo de termos uma cidade mais humana, mais inclusiva. Uma cidade onde as pessoas tenham o direito à mobilidade assegurado através da implementação da Tarifa Zero, do transporte gratuito, dentre outras políticas públicas. Será Salvador com a nossa cara!", disse Rosa.

Leia também

>> Bruno Reis confirma data de convenção em Salvador

>> “Está mais forte que nunca”, afirma Hilton sobre o 2 de julho

Já a pré-candidata a vice-prefeita, Dona Mira Alves, destaca que "a chapa majoritária do PSOLpossui uma trajetória de militância genuinamente de esquerda, tem uma base política composta por inúmeros movimentos sociais, e dialoga com as bandeiras levantadas historicamente pela esquerda soteropolitana".