“Ele só tem a ganhar”, diz deputado após encontro de Rosa com petistas

Deputado Hilton Coelho considera a adesão desses militante como "apoio caro" - Foto: Cassio Moreira | Ag. A TARDE

O deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) acredita que a adesão de parte de militantes do PT à pré-campanha do ativista social, Kleber Rosa (PSOL), deve aumentar ao longo do pleito, em virtude do reconhecimento dos petistas a necessidade de “um programa político para a cidade de Salvador”.

“A gente ouve isso à medida que a gente caminha e conversa com militantes que têm uma consciência muito grande e que sabe que é necessário firmar um programa político para cidade de Salvador que seja de fato alternativa e de compromisso real de transformação. [...]. Eu acho que ele só tende a ganhar apoio”, disse.

A pré-candidatura de Rosa, segundo o parlamentar, representa a “verdadeira” ideologia progressista para a capital baiana que tratará sobre os problemas sociais da cidade, o que ‘encanta’ a militância “histórica”, a qual considerou como apoio “muito caro”.

“Nós queremos ir para o conteúdo, da educação, da saúde, do problema da mobilidade, da fome, da desnutrição e do problema ambiental. Tudo isso são questões que merecem uma resposta que seja consistente e firme. É isso que a militância que está espalhada nos diversos movimentos sociais, com certeza, já está localizando na candidatura de Kleber e não vai abrir da sua própria trajetória, no sentido da coerência”, acrescentou o deputado.

O postulante do Palácio Thomé de Souza se reuniu na semana passada com uma ala do PT para fechamento de apoio no pleito eleitoraldeste ano. Rosa afirmou que o encontro nasceu de uma procura desses movimentos sociais que representa uma efetiva aproximação dos esquerdistas à sua chapa.