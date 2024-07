Militantes petistas declaram apoio à pré-candidatura de Kleber Rosa

Evento ocorreu no escritório político "Marielle e Marighella", localizado no bairro do Rio Vermelho - Foto: Divulgação/PSOL

Com adesivos colados no peito "Kleber é o nosso candidato a prefeito", militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) declararam apoio à chapa majoritária do PSOL encabeçada pelo pré-candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), e a pré-candidata a vice-prefeita, Dona Mira Alves (PSOL), na noite da última segunda-feira, 17.

Evento ocorreu no escritório político "Marielle e Marighella", localizado no bairro do Rio Vermelho.

O militante do PT, Cristiano Cabral, filiado a sigla desde 1994, salientou que a escolha da pré-candidatura de Geraldo Júnior foi uma decisão autoritária, "palaciana", sem nenhum diálogo com a base do PT . O ativista disse que Geraldo Júnior representa o "setor burguês capitalista imobiliário".

"Foi uma pré -candidatura totalmente imposta. De cima pra baixo. Geraldo Júnior não é uma pré-candidatura do PT. É uma pré-candidatura do MDB. Não nos representa. É um preposto burguês. Uma campanha que tem uma linha política neoliberal. Portanto, decidimos que vamos marchar com Kleber Rosa e Dona Mira, pois possuem trajetórias de vida mas condizentes com as pautas da esquerda", frisou Cristiano Cabral.

Eliana Noronha, filiada há mais de 30 anos ao PT, salientou que está "sentindo um vazio enorme no coração", pois a pré-candidatura de Geraldo Júnior representa uma "afronta" à história e à trajetória do Partido dos Trabalhadores. A militante disse que Kleber Rosa é o único candidato que representa as bandeiras da esquerda.

"[...]não tem como adotar uma política de combate ao desmatamento porque ele é um grande parceiro da burguesia imobiliária. Geraldo Júnior não me representa e vou fazer campanha contra! Nosso candidato será Kleber Rosa!"assegurou.

Kleber Rosa agradeceu o apoio da militância do PT e garantiu que o PSOL vai apresentar um Programa de Governo com propostas concretas e com possibilidade real de ser implementado em Salvador.

"Não vamos apresentar um Programa panfletário. Nossa cidade está padecendo há muitos anos com o carlismo. Cabe a nós do PSOL manter as esperanças da esquerda em Salvador acesas. Vai ter luta durante o processo eleitoral. Vamos construir uma cidade que priorize as demandas populares, os movimentos sociais, a inclusão social, e as pautas da esquerda solteropolitana".